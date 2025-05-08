В течение следующих 30 дней все участники круга согласования могут ознакомиться с документом и представить свои замечания по проекту закона.

По словам министра энергетики и окружающей среды Андреса Суття, процесс разработки закона о ядерной энергии должен быть прозрачным и всеохватным, а также обеспечивать возможность заинтересованным сторонам высказаться. «Важно, чтобы созданная правовая база обеспечивала безопасность окружающей среды и людей на протяжении всего жизненного цикла станции», - сказал Сутть.

12 июня прошлого года Рийгикогу принял постановление, поддерживающее подготовку к внедрению ядерной энергии и создание соответствующей правовой базы в Эстонии. Решение основано на анализе рабочей группы по ядерной энергии, которая подтвердила, что внедрение ядерной энергии в Эстонии возможно.

После вступления закона в силу планируется создать регулятор отрасли ядерной энергетики, который будет выдавать лицензии и следить за безопасной эксплуатацией атомных электростанций. Планируется, что регулятор начнет действовать с 1 января 2027 года.

Роль регулятора ядерной отрасли заключается в том, чтобы устанавливать стандарты безопасности и следить за тем, чтобы ядерная деятельность осуществлялась безопасно и в соответствии с законом. Агентство будет выдавать лицензии, утверждать проекты ядерных установок и контролировать соблюдение операторами требований безопасности и передового опыта.

Для реализации ядерной программы была создана межведомственная руководящая группа по ядерной программе, в рамках которой действуют три специализированные рабочие группы: рабочая группа по законотворчеству, рабочая группа по созданию регулятора и рабочая группа по развитию компетенций. Каждая из этих рабочих групп объединяет отраслевых специалистов из различных министерств и ведомств с привлечением внешних экспертов.

Министерство по изменению климата будет размещать материалы, связанные с разработкой Закона о ядерной энергии, в открытом доступе на тематическом сайте министерства, а также организовывать информационные дни и опросы общественного мнения.