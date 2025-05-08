Фото с места преступления Полиция задержала подозреваемого в убийстве 60-летнего мужчины: суд арестовал его на два месяца

Во вторник, 6 мая, в вечернее время в полицию поступило сообщение, что в квартире в волости Ярва найдено тело 60-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Полиция оперативно отреагировала на инцидент и выяснила, что к убийству может быть причастен 57-летний мужчина. Следователи и криминалисты собрали достаточно доказательств, чтобы задержать подозреваемого в тот же день.
Сегодня днем Пярнуский уездный суд по ходатайству прокуратуры заключил мужчину, подозреваемого в убийстве, под стражу сроком на два месяца.
«Процесс пока находится на ранней стадии, но по имеющейся информации мы уже можем подтвердить, что подозреваемый и потерпевший были знакомы. Пока известно, что подозреваемый ударил потерпевшего ножом, когда они вместе распивали спиртное. Однако все более подробные обстоятельства будут выясняться в ходе возбужденного уголовного дела», - заявила Аннела Ээсмаа, следователь по особо важным делам Пайдеской следственной группы.
Ляэнеская окружная прокуратура обратилась в Пярнуский уездный суд с ходатайством об аресте подозреваемого.
«Подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде, последнее из правонарушений было совершено весной 2023 года. Поскольку предыдущие преступления мужчина совершал в состоянии алкогольного опьянения, а в случае последнего преступления есть основания подозревать, что мужчина совершил тяжкое преступление в состоянии алкогольного опьянения, прокуратура посчитала, что есть основания полагать, что он продолжит совершать преступления, находясь на свободе. Кроме того, прокуратура посчитала, что существует риск того, что 57-летний мужчина в будущем скроется от следствия. Поэтому прокуратура ходатайствовала об аресте мужчины», сообщила Ляэнеский окружной прокурор Мерике Лугна.
Пярнуский уездный суд согласился с прокуратурой и заключил подозреваемого под стражу сроком на два месяца. Уголовное дело расследуется по статье «Убийство».
Расследованием занимается Ляэнеская префектура, им руководит Ляэнеская окружная прокуратура.
Информация о найденном убитом мужчине в деревне Кясуконна, расположенной недалеко от шоссе Таллинн–Тарту, также дошла до редакции местной газеты Järva Teataja.
Утром в четверг, 8 мая, в деревне было тихо. Местные жители показали журналистам дом, где предположительно произошло преступление, и даже называли возможного подозреваемого, однако большинство из них не знали подробностей. Ни соседи, ни непосредственные жильцы дома не имели точной информации о случившемся.
В интервью, проведенном с матерью подозреваемого, которая также проживает в этой деревне, она призналась, что не знает, что произошло в квартире сына. «Знаю только, что его задержала полиция, но что случилось - не знаю», - сказала она.
Женщина добавила, что знает лишь о том, что в квартире сына кто-то умер, но причину смерти ей до четверга никто не сообщил.
Мать не скрывает, что сын злоупотребляет алкоголем и что к нему часто приходят друзья пить, но, по ее словам, эти посиделки ранее не заканчивались насилием.
Сосед, живущий в том же доме, рассказал Järva Teataja, что вернулся домой во вторник и был удивлен, увидев у дома полицейские и машины скорой помощи. «Что-то в квартире произошло, но что именно - не знаю», - сказал он.
Он также выразил сомнение, что этот человек способен на убийство. «Ну да, он пьет, но в пределах нормы», - добавил сосед, признавшись, что и сам часто выпивает.
Сосед пояснил, что особенно шумные попойки у подозреваемого происходят после дня выплаты пенсии. Хотя мужчине еще нет 60 лет, он получает пенсию по инвалидности, так как когда-то отрубил себе пилой пальцы.
К сожалению, убийства в спокойном уезде Ярвамаа стали происходят чаще. Так, осенью 2019 года в Пайде 41-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения убил 88-летнюю женщину. В том году также произошло два убийства: одно в Пайде и другое, более трагичное, в деревне Пикакюла, где погибли двое.
21 февраля в 16:30 в полицию поступило сообщение, что в квартире в Пикакюла найдены тела 35- и 63-летних мужчин, проживавших вместе. У старшего мужчины были заметны признаки насилия.
Собранные на месте происшествия улики указывали на то, что между мужчинами произошел конфликт. Следствие подтвердило первоначальную версию: к делу не причастен никто посторонний. Младший мужчина убил старшего, после чего сам принял смертельную дозу медикаментов.