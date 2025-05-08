Фото с места преступления Полиция задержала подозреваемого в убийстве 60-летнего мужчины: суд арестовал его на два месяца

Информация о найденном убитом мужчине в деревне Кясуконна, расположенной недалеко от шоссе Таллинн–Тарту, также дошла до редакции местной газеты Järva Teataja.

Утром в четверг, 8 мая, в деревне было тихо. Местные жители показали журналистам дом, где предположительно произошло преступление, и даже называли возможного подозреваемого, однако большинство из них не знали подробностей. Ни соседи, ни непосредственные жильцы дома не имели точной информации о случившемся.

В интервью, проведенном с матерью подозреваемого, которая также проживает в этой деревне, она призналась, что не знает, что произошло в квартире сына. «Знаю только, что его задержала полиция, но что случилось - не знаю», - сказала она.

Женщина добавила, что знает лишь о том, что в квартире сына кто-то умер, но причину смерти ей до четверга никто не сообщил.

Мать не скрывает, что сын злоупотребляет алкоголем и что к нему часто приходят друзья пить, но, по ее словам, эти посиделки ранее не заканчивались насилием.

Сосед, живущий в том же доме, рассказал Järva Teataja, что вернулся домой во вторник и был удивлен, увидев у дома полицейские и машины скорой помощи. «Что-то в квартире произошло, но что именно - не знаю», - сказал он.