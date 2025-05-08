Чт, 8.05.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи

Не ведитесь! Мошенники от имени Департамента здоровья предлагают деньги

Пенсионер с телефоном. Иллюстративное фото
Пенсионер с телефоном. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Департамент здоровья сообщает о случаях мошенничества: злоумышленники звонят от его имени, пытаясь обманным путем получить деньги.

Как сообщила пресс-служба ведомства агентству BNS, в среду и четверг в Департамент здоровья поступило несколько обращений от граждан: неизвестные звонят от имени департамента, предлагают зайти в компьютер и обещают за это 83 евро.

Звонки в основном были на эстонском языке и ориентированы на пожилых людей.

Департамент здоровья предупреждает, что это мошенничество. Полиция напоминает людям, что ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать по телефону свои личные данные или данные банковского счета.

Также крайне важно не сообщать свой домашний адрес, не выполнять никаких финансовых операций и не передавать деньги посторонним. При малейших сомнениях в разговоре следует немедленно прекратить звонок.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх