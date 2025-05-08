Не ведитесь! Мошенники от имени Департамента здоровья предлагают деньги

Как сообщила пресс-служба ведомства агентству BNS, в среду и четверг в Департамент здоровья поступило несколько обращений от граждан: неизвестные звонят от имени департамента, предлагают зайти в компьютер и обещают за это 83 евро.

Звонки в основном были на эстонском языке и ориентированы на пожилых людей.

Департамент здоровья предупреждает, что это мошенничество. Полиция напоминает людям, что ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать по телефону свои личные данные или данные банковского счета.