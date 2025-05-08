Не ведитесь! Мошенники от имени Департамента здоровья предлагают деньги

Департамент здоровья сообщает о случаях мошенничества: злоумышленники звонят от его имени, пытаясь обманным путем получить деньги.
Как сообщила пресс-служба ведомства агентству BNS, в среду и четверг в Департамент здоровья поступило несколько обращений от граждан: неизвестные звонят от имени департамента, предлагают зайти в компьютер и обещают за это 83 евро.
Звонки в основном были на эстонском языке и ориентированы на пожилых людей.
Департамент здоровья предупреждает, что это мошенничество. Полиция напоминает людям, что ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать по телефону свои личные данные или данные банковского счета.
Также крайне важно не сообщать свой домашний адрес, не выполнять никаких финансовых операций и не передавать деньги посторонним. При малейших сомнениях в разговоре следует немедленно прекратить звонок.