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Полиция без специальных уведомлений оставила предпринимателей без удобного рабочего инструмента

Перевод: Павел Соболев
Министерство внутренних дел обосновало отказ от цифровых удостоверений личности экономией средств.
Министерство внутренних дел обосновало отказ от цифровых удостоверений личности экономией средств. Фото: ria

Министерство внутренних дел объявило на своем сайте 7 апреля, что Департамент полиции и погранохраны (PPA) прекратит выдачу цифровых удостоверений личности с 1 мая, пишет газета Lääne Elu.

Пользователи Digi-ID, которые специально не посещали сайты Министерства внутренних дел или Департамента полиции и погранохраны, не могли знать, что по истечении срока действия карты они больше не смогут заказать новую дигикарту, поскольку общественность не была проинформирована каким-либо иным способом.

На вопрос о том, почему общественность не была проинформирована, Марит Абрам, Старший комиссар бюро идентичности и статусов Департамента полиции и пограничной охраны, не ответила.

Министерство внутренних дел обосновало отказ от цифровых удостоверений личности экономией средств.

По состоянию на 29 апреля насчитывалось около 19 500 действительных цифровых удостоверений личности; их можно использовать до окончания срока действия, и PPA больше не будет выдавать новые. Ежегодно PPA выдавал 4000-5000 цифровых удостоверений личности.

«Тем, кто привык к цифровым удостоверениям личности, в будущем придется начать использовать альтернативные решения», - сказала Абрам.

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