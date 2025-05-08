Полиция без специальных уведомлений оставила предпринимателей без удобного рабочего инструмента

Пользователи Digi-ID, которые специально не посещали сайты Министерства внутренних дел или Департамента полиции и погранохраны, не могли знать, что по истечении срока действия карты они больше не смогут заказать новую дигикарту, поскольку общественность не была проинформирована каким-либо иным способом.

На вопрос о том, почему общественность не была проинформирована, Марит Абрам, Старший комиссар бюро идентичности и статусов Департамента полиции и пограничной охраны, не ответила.

Министерство внутренних дел обосновало отказ от цифровых удостоверений личности экономией средств.

По состоянию на 29 апреля насчитывалось около 19 500 действительных цифровых удостоверений личности; их можно использовать до окончания срока действия, и PPA больше не будет выдавать новые. Ежегодно PPA выдавал 4000-5000 цифровых удостоверений личности.