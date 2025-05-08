Президент Германии осудил попытки Кремля использовать историю для оправдания агрессии

В Германии в четверг проходят официальные памятные мероприятия, посвященные 80-летию окончания Второй мировой войны в Европе.

Выступая перед депутатами Бундестага, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер поблагодарил страны антигитлеровской коалиции.

«Даже сегодня, 80 лет спустя, мы глубоко признательны солдатам союзников и европейским движениям сопротивления, которые победили нацистский режим, мобилизовав все свои силы и принеся множество жертв. Мы этого не забудем! Мы благодарим американцев, британцев, французов и всех тех, кто вместе с ними сражался против нацистского террора. Мы также признаем вклад Красной армии, русских, украинцев, белорусов и всех тех, кто в ней сражался. По меньшей мере 13 миллионов этих солдат и столько же мирных жителей погибли», - цитирует выступление Штайнмайера DW.

Президент Германии решительно осудил попытки властей России оправдать войну, развязанную против Украины.

«Даже если это будет снова заявлено во время праздновании победы в Москве, война против Украины не является продолжением борьбы с фашизмом. Агрессивная война Путина, его кампания против свободной, демократической страны не имеет ничего общего с борьбой против нацистской тирании во время Второй мировой войны. Эта историческая ложь - не более чем дымовая завеса для имперского безумия, вопиющей несправедливости и самых тяжких преступлений!» - заявил Франк-Вальтер Штайнмайер.

Франк-Вальтер Штайнмайер (в центре) возлагает венок к Нойе-Вахе, главному мемориалу жертвам войны и тирании в Германии. Фото: BERND VON JUTRCZENKA / dpa / AP / Scanpix

В свою очередь спикер Бундестага Юлия Клёкнер в своей речи затронула тему страданий женщин, которые, как она подчеркнула, «часто остаются незамеченными жертвами любой войны».

В Германии, по словам Клёкнер, женщины тоже пережили много страданий и сексуальное насилие – «как во время войны, так и после нее».

Как и президент Германии, Юлия Клёкнер провела параллели с нынешней войной в Украине.

Российский лидер Владимир Путин, по ее словам, оправдывает свою агрессию борьбой с фашизмом прошлого, прибегая к «злоупотреблению историей», передает DW.

На церемонии в Бундестаге присутствовали высокопоставленные официальные лица из других государств.