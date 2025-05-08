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Камин заброшенного дома в Ласнамяэ использовали для сжигания кабелей, правонарушителем занялась полиция

Машины экстренных служб на улице Суур-Сыямяэ. Иллюстративное фото.
Машины экстренных служб на улице Суур-Сыямяэ. Иллюстративное фото. Фото: Константин Седнев

В четверг днем ​​спасатели прибыли к заброшенному дому в Таллинне, где горели кабели. Полиция занимается поджигателем.

Сегодня в 16:18 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что из двухэтажного заброшенного дома на улице Суур-Сыямяэ в Ласнамяэ виден черный дым.

По словам представителя Спасательного департамента, спасатели из Ласнамяэ и из Кесклинна отреагировали на инцидент и обнаружили, что в камине на втором этаже здания горят кабели.

«Спасатели потушили пожар к 16:52, с поджигателем дальнейшую работу стала вести полиция», - сообщил представитель Спасательного департамента.

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