Камин заброшенного дома в Ласнамяэ использовали для сжигания кабелей, правонарушителем занялась полиция

В четверг днем спасатели прибыли к заброшенному дому в Таллинне, где горели кабели. Полиция занимается поджигателем.
Сегодня в 16:18 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что из двухэтажного заброшенного дома на улице Суур-Сыямяэ в Ласнамяэ виден черный дым.
По словам представителя Спасательного департамента, спасатели из Ласнамяэ и из Кесклинна отреагировали на инцидент и обнаружили, что в камине на втором этаже здания горят кабели.
«Спасатели потушили пожар к 16:52, с поджигателем дальнейшую работу стала вести полиция», - сообщил представитель Спасательного департамента.