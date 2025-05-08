До решения суда «Альтернативу для Германии» экстремистской считать не будут

Федеральное ведомство по охране конституции (BfV) на время приостанавливает классификацию партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) как экстремистской на федеральном уровне.

Об этом в четверг, 8 мая, сообщили в пресс-службе административного суда Кёльна.

Ведомство по охране конституции заявило о «приостановлении производства» по делу АдГ, указали в суде.

Решение приято на то время, пока исковое заявление партии рассматривается в судебном порядке.

Спецслужба временно не классифицирует АдГ как «подтвержденное правоэкстремистское движение» до вынесения судом решения по срочному заявлению, указали в пресс-службе суда.

BfV не будет публично называть так партию и удалит пресс-релиз от 2 мая 2025 года о соответствующей классификации со своего сайта.

«Альтернатива для Германии» пока остается в статусе «подозреваемой в экстремизме».

Публично высказываться на этот счет спецслужба не будет «в связи с судебным разбирательством и из уважения к суду», уточнило агентство dpa.

Суд пока не объявил, когда примет решение по иску партии, отметило агентство AFP.

Иск АдГ в суде Кельна

«Альтернатива для Германии» 5 мая подала иск в административный суд Кёльна, где находится штаб-квартира спецслужбы.

АдГ утверждает, что причисление ее к экстремистам - политически мотивированная попытка дискредитации и криминализации.

Федеральное ведомство по охране конституции ранее обосновало решение присвоить АдГ статус правоэкстремистской на федеральном уровне «экстремистским характером партии в целом, которая пренебрегает человеческим достоинством».

Еще раньше в Германии правоэкстремистскими были признаны земельные организации «Альтернативы для Германии» в Тюрингии, Саксонии и Саксонии-Анхальт.

Усиленное наблюдение?

Решение ведомства по охране конституции позволяло ему усилить наблюдение за АдГ, например, путем вербовки информаторов и перехватывания партийных сообщений, отмечало агентство Reuters.

В Германии действуют жесткие законы против политического экстремизма.