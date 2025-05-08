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Из-за зараженной воды в Тартумаа заболело более 700 человек

Питьевая вода. Фото иллюстративное.
Питьевая вода. Фото иллюстративное. Фото: fizkes/Shutterstock

В районе Юленурме, Тырванди и Сойнасте в Тартумаа из-за водопроводной воды с фекальным загрязнением заболело более 700 человек.

Эпидемиологическое обследование проведено в отношении 264 больных, но в Департамент здоровья обратились еще около 500 человек с различными жалобами. Было две волны заболевания - с 19 по 23 апреля и с 30 апреля по 4 мая.

За последние дни новые случаи болезни появлялись преимущественно внутри семей и после посещения детьми школы или детского сада, где они могли контактировать с другими заразившимися. Тем не менее, это отдельные случаи.

Департамент здоровья взял пробы воды в 17 различных местах. В четверг пробы были взяты еще в восьми местах, подтвержденные результаты будут обнародованы в понедельник. Всего департамент взял 33 пробы. Одновременно мониторинг продолжает Tartu Veevärk.

В качестве меры предосторожности по-прежнему действует рекомендация кипятить питьевую воду перед употреблением. Таким образом, нет необходимости избегать использования водопроводной воды, и принятие душа не несет угрозы.

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