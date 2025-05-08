ФОТО Вандалы изрисовали мост, памятный камень и детскую площадку

Роспись на новом мосту была испорчена со стороны улицы Ряама. На фото видно, что вандалы не пощадили даже белку, которая должна была радовать пешеходов и велосипедистов на набережной у моста.

Это не первый случай вандализма на этом объекте. Фото: Mailiis Ollino

Пресс-секретарь мэрии Пярну Теэт Роосаар заявил, что ущерб невосполним, поскольку поврежден уникальный художественный объект. «Художники попытаются стереть надписи. Если этого не удастся сделать, роспись придется закрасить», - добавил он.

Так как на стройке установлены камеры, возможно, действия вандалов попали на видеозапись, и заявление уже передано в полицию.

Помимо моста, вандалы изрисовали памятный камень в честь Праздника песни. Фото: Mailiis Ollino

Помимо моста, вандалы изрисовали памятный камень в честь первого Праздника песни в парке Ванапарк, детскую горку и скамейку на детской площадке. «Мы постараемся очистить и их», - добавил Роосаар.

Изрисованная детская площадка. Фото: Mailiis Ollino

В Facebook-группе Märgatud Pärnus сообщили, что также повреждены задние фары двух автомобилей.