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ФОТО Вандалы изрисовали мост, памятный камень и детскую площадку

Роспись нового моста со стороны улицы Ряама была испорчена.
Роспись нового моста со стороны улицы Ряама была испорчена. Фото: Meelis Kukk

Уличные художники, украсившие колонны нового моста в Пярну, были шокированы: едва высохла краска на их свежей росписи, как кто-то уже испортил работу вандальными надписями. И это - не единственное место, пострадавшее от баллончиков с краской. По городу зафиксированы и другие случаи вандализма.

Роспись на новом мосту была испорчена со стороны улицы Ряама. На фото видно, что вандалы не пощадили даже белку, которая должна была радовать пешеходов и велосипедистов на набережной у моста.

Это не первый случай вандализма на этом объекте.
Это не первый случай вандализма на этом объекте. Фото: Mailiis Ollino

Пресс-секретарь мэрии Пярну Теэт Роосаар заявил, что ущерб невосполним, поскольку поврежден уникальный художественный объект. «Художники попытаются стереть надписи. Если этого не удастся сделать, роспись придется закрасить», - добавил он.

Так как на стройке установлены камеры, возможно, действия вандалов попали на видеозапись, и заявление уже передано в полицию.

Помимо моста, вандалы изрисовали памятный камень в честь Праздника песни.
Помимо моста, вандалы изрисовали памятный камень в честь Праздника песни. Фото: Mailiis Ollino

Помимо моста, вандалы изрисовали памятный камень в честь первого Праздника песни в парке Ванапарк, детскую горку и скамейку на детской площадке. «Мы постараемся очистить и их», - добавил Роосаар.

Изрисованная детская площадка.
Изрисованная детская площадка. Фото: Mailiis Ollino

В Facebook-группе Märgatud Pärnus сообщили, что также повреждены задние фары двух автомобилей.

К сожалению, это не первый случай вандализма на этом объекте. Осенью прошлого года в полицию поступило сообщение о том, что в ночь на 19 октября бетонную колонну моста на улице Ряама также изрисовали граффити. Тогда ущерб оценили примерно в 9760 евро.

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