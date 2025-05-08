ФОТО Вандалы изрисовали мост, памятный камень и детскую площадку

Уличные художники, украсившие колонны нового моста в Пярну, были шокированы: едва высохла краска на их свежей росписи, как кто-то уже испортил работу вандальными надписями. И это - не единственное место, пострадавшее от баллончиков с краской. По городу зафиксированы и другие случаи вандализма.
Роспись на новом мосту была испорчена со стороны улицы Ряама. На фото видно, что вандалы не пощадили даже белку, которая должна была радовать пешеходов и велосипедистов на набережной у моста.
Пресс-секретарь мэрии Пярну Теэт Роосаар заявил, что ущерб невосполним, поскольку поврежден уникальный художественный объект. «Художники попытаются стереть надписи. Если этого не удастся сделать, роспись придется закрасить», - добавил он.
Так как на стройке установлены камеры, возможно, действия вандалов попали на видеозапись, и заявление уже передано в полицию.
Помимо моста, вандалы изрисовали памятный камень в честь первого Праздника песни в парке Ванапарк, детскую горку и скамейку на детской площадке. «Мы постараемся очистить и их», - добавил Роосаар.
В Facebook-группе Märgatud Pärnus сообщили, что также повреждены задние фары двух автомобилей.
К сожалению, это не первый случай вандализма на этом объекте. Осенью прошлого года в полицию поступило сообщение о том, что в ночь на 19 октября бетонную колонну моста на улице Ряама также изрисовали граффити. Тогда ущерб оценили примерно в 9760 евро.