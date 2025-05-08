Сегодня вечером в 19:08 по эстонскому времени из трубы Сикстинской капеллы пошел белый дым, а колокола собора Святого Петра зазвонили - это означает, что конклав избрал нового папу римского.
Десятки тысяч человек, собравшиеся на площади Святого Петра, встретили эту новость ликованием, скандируя: «Habemus Papam!» и «Viva il Papa!» («Да здравствует Папа!»).
Имя нового, 267-го по счету папы римского вскоре станет известно, когда он появится на балконе собора.
Глава Католической церкви был избран сегодня вечером на четвертом голосовании конклава.
Ранее Ватикан сообщил, что избранный кардинал отправится после конклава в «Комнату слез», находящуюся рядом с Сикстинской капеллой, где облачится в папские одежды, затем помолится в капелле Святого Павла и обратится к народу с балкона собора Святого Петра.