Десятки тысяч человек, собравшиеся на площади Святого Петра, встретили эту новость ликованием, скандируя: «Habemus Papam!» и «Viva il Papa!» («Да здравствует Папа!»).

Имя нового, 267-го по счету папы римского вскоре станет известно, когда он появится на балконе собора.

Глава Католической церкви был избран сегодня вечером на четвертом голосовании конклава.