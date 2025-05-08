Кая Каллас: ЕС выделит один миллиард на оборону Украины

«Завтра мы отправимся в Украину и выделим миллиард для оборонной промышленности Украины, - сказала она по итогам неформальной встречи глав МИД стран ЕС в Варшаве. - Завтра мы также дадим окончательное политическое одобрение созданию трибунала по военным преступлениям, преступлениям агрессии. Безнаказанности не будет. Будет привлечение к ответственности за совершенные преступления, а также привлечение к ответственности тех, кто действительно развязал эту войну».

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил надежду, что президент США Дональд Трамп окажет большее давление на российского лидера Владимира Путина.

«Приостановка участия США в процессе создания трибунала - это одна из примерно дюжины серьезных уступок, которые новая администрация США сделала Владимиру Путину, - сказал он. - Я не вижу ни одной уступки со стороны Путина, и я надеюсь, что президент Трамп, который так хорошо известен как переговорщик, сделает правильный вывод и начнет побуждать Владимира Путина стать более разумным с помощью давления, а также с помощью негативных стимулов», - добавил он.

По мнению польского министра, Китай может выступить в роли мирного посредника, если США в будущем откажутся от участия в переговорах по урегулированию войны.