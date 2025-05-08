«Ээсти 200» предлагает узаконить двойное гражданство в коалиционном соглашении

Как уточняет председатель партии «Ээсти 200» Кристина Каллас, инициатива касается только граждан стран-членов Европейского союза и НАТО. Хотя речь не идет о всеобщем правиле, для Эстонии это все же стало бы принципиальным изменением: сегодня действующее законодательство запрещает эстонским гражданам иметь двойное гражданство. Этот вопрос поднимается в Эстонии не впервые - ранее о его разрешении говорили некоторые социал-демократы, а около десяти лет назад кампанию в поддержку двойного гражданства проводил представитель Партии реформ Урмас Паэт.
Каллас добавляет, что, возможно, еще более важной инициативой, чем двойное гражданство, «Ээсти 200» считает отказ от выдачи серых паспортов детям, рожденным в Эстонии. На практике это означало бы, что такие дети в будущем автоматически получали бы эстонское гражданство. «Или родители ребенка сами определяли бы его гражданство», - добавляет Каллас, подразумевая ситуации, когда ребенок может иметь право на иное гражданство. Однако основная идея, по словам Каллас - прекратить ежегодное производство серых паспортов в Эстонии.