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«Ээсти 200» предлагает узаконить двойное гражданство в коалиционном соглашении

Перевод: Каролина Вертяева
Переговоры по коалиционному соглашению во вторник. Слева направо: премьер-министр Кристен Михал, министр экономики и промышленности Эркки Кельдо, министр образования и науки Кристина Каллас и член парламента Марек Рейнаас.
Переговоры по коалиционному соглашению во вторник. Слева направо: премьер-министр Кристен Михал, министр экономики и промышленности Эркки Кельдо, министр образования и науки Кристина Каллас и член парламента Марек Рейнаас. Фото: Sander Ilvest

Как уточняет председатель партии «Ээсти 200» Кристина Каллас, инициатива касается только граждан стран-членов Европейского союза и НАТО. Хотя речь не идет о всеобщем правиле, для Эстонии это все же стало бы принципиальным изменением: сегодня действующее законодательство запрещает эстонским гражданам иметь двойное гражданство. Этот вопрос поднимается в Эстонии не впервые - ранее о его разрешении говорили некоторые социал-демократы, а около десяти лет назад кампанию в поддержку двойного гражданства проводил представитель Партии реформ Урмас Паэт.

Каллас добавляет, что, возможно, еще более важной инициативой, чем двойное гражданство, «Ээсти 200» считает отказ от выдачи серых паспортов детям, рожденным в Эстонии. На практике это означало бы, что такие дети в будущем автоматически получали бы эстонское гражданство. «Или родители ребенка сами определяли бы его гражданство», - добавляет Каллас, подразумевая ситуации, когда ребенок может иметь право на иное гражданство. Однако основная идея, по словам Каллас - прекратить ежегодное производство серых паспортов в Эстонии.

На данный момент это лишь позиция партии «Ээсти 200» и пока не отражает согласованную позицию коалиции. Представители Партии реформ пока настроены осторожно. Переговоры продолжатся на следующей неделе.

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