«Ээсти 200» предлагает узаконить двойное гражданство в коалиционном соглашении

Как уточняет председатель партии «Ээсти 200» Кристина Каллас, инициатива касается только граждан стран-членов Европейского союза и НАТО. Хотя речь не идет о всеобщем правиле, для Эстонии это все же стало бы принципиальным изменением: сегодня действующее законодательство запрещает эстонским гражданам иметь двойное гражданство. Этот вопрос поднимается в Эстонии не впервые - ранее о его разрешении говорили некоторые социал-демократы, а около десяти лет назад кампанию в поддержку двойного гражданства проводил представитель Партии реформ Урмас Паэт.