Кардиналы избрали нового папу римского: им стал американец Лев XIV

Вскоре после избрания он появился перед верующими в центральном окне собора Святого Петра, где произнес короткую традиционную молитву. Перед этим один из кардиналов по традиции провозгласил «Habemus papam», что в переводе с латыни означает «У нас есть папа».

Новый папа взял себе имя Лев XIV. Роберту Прево 69 лет, он родом из Чикаго. Он был рукоположен в священники в 1982 году. В последние два года Прево возглавлял дикастерию по делам епископов - ведомство Римской курии, занимающееся вопросами епископской деятельности и юридическими статусами церквей латинского обряда.

Прево в целом придерживается умеренных позиций, но его считают прогрессивным по многим социальным вопросам. Как и Франциск, Прево уделял много внимания поддержке маргинализированных групп. «Он очень чувствительный человек, и он заботится о том, чтобы каждый мог высказать свое мнение», - говорил о нем Франциск.

Папа был избран с четвертой попытки. Конклав кардиналов, избирающих папу, начался 7 мая около 16:30 по местному времени. В голосовании принимали участие 133 человека, папой мог стать любой из них, кто получил бы поддержку более половины собравшихся. По традиции, с момента начала конклава кардиналы были без связи за закрытыми дверями - и должны были оставаться там столько, сколько потребуется для избрания нового папы.

В первый вечер работы конклава прошел один раунд голосования, утром 8 мая - еще два. Ни в одном из них никому не удалось набрать достаточного числа голосов, о неудачном завершении каждого из раундов свидетельствовал черный дым из специальной трубы Сикстинской капеллы. Когда в четвертом раунде папа был избран, из трубы пошел белый дым.