В Нарве обсудили планы строительства военного городка

«На встрече мы обсудили текущее и будущее сотрудничество Нарвы и Сил обороны. Именно с позиции строительства в Нарве военного городка Сил обороны, поскольку потребность в его присутствии существует уже некоторое время», - сказал Мерило.

Он добавил, что в Нарве можно было бы разместить как уже существующие, так и новые подразделения. «У Сил обороны имеется положительный опыт прошлой деятельности в Нарве и мы верим, что и местные положительно примут военный городок», - сказал Мерило.

«Нарва начал конструктивный диалог с Силами обороны и Центром государственных оборонных инвестиций о военном городке. Мы считаем положительным появление в городе активных людей, которые пользуются нашими спортивными сооружениями, бассейнами, помогают справляться с различными вызовами и просто оживляют городское пространство, - сказала Райк. - В дальнейшем процессе город считает важным общаться с нарвитянами и еще раз объяснить идею военного городка. Городская управа не может полностью взять эту работу на себя, и инициатива Сил обороны окажет в этом серьезную поддержку».