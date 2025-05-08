AFP: в индийском аэропорту произошли взрывы

Индийские военные заявили, что Пакистан запустил по городу беспилотники и ракеты, сообщает Reuters. Корреспондент агентства сообщил, что в Джамму отключили электричество.

Представитель службы безопасности заявил Reuters, что под удар попали армейские объекты в пяти районах города. Неназванный индийский военный источник сообщил, что силы ПВО перехватили восемь ракет в районе Джамму. Сколько всего ракет запустил Пакистан, неясно.

Ранее 8 мая пакистанские военные заявили, что сбили 29 индийских беспилотников в нескольких местах, включая два крупнейших города Карачи и Лахор и гарнизонный город Равалпинди, где находится штаб-квартира армии.

Вооруженные силы Индии в ночь на 7 мая начали операцию «Синдур», в ходе которой нанесли ракетные удары по объектам «террористической инфраструктуры» в Пакистане. В ответ военные Пакистана нанесли удары по Индии. В Пакистане, по последним данным, погибли 32 человека, в Индии - 16.