Propastop размещает плакат с подобным содержанием на стене Нарвского замка уже в третий раз после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Предыдущие разы такие плакаты также вывешивали к 9 мая - в ответ на концерт, который российские власти проводят для своих сограждан, живущих в Нарве.

За несколько дней до 9 мая в Ивангороде вновь установили ​​экраны, а также сцену с символикой государства-агрессора и надписью «Помним! 1945-2025».

Патриотические концерты на набережной у Ивангородской крепости начали проводить с 2023 года. Праздничную трансляцию выводили на экран, обращенный в сторону Нарвы.

Propastop: почему мы сравниваем Путина с Гитлером?

Портал по борьбе с пропагандой Propastop объясняет сравнение Путина с Гитлером.

«Агрессивная война России против Украины принесла неописуемые страдания людям, и была сопряжена с грубыми нарушениями международного права. Это сознательная стратегия Кремля и президента Владимира Путина, сводящаяся к террору в отношении украинского народа», - пишет Propastop.

Авторы портала напоминают: использование изнасилований в качестве оружия войны - отвратительно, оно свидетельствует о моральной деградации и жестокости российских войск.