Плакат с подобным содержанием появился на стене Нарвского замка уже в третий раз после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Предыдущие разы такие плакаты также вывешивали к 9 мая - в ответ на концерт, который российские власти проводят для своих сограждан, живущих в Нарве.