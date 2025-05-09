Рано утром 9 мая на стене Нарвского замка был вывешен плакат с изображением Путина и Гитлера, а также надписью «Putler. War criminal».
Плакат с подобным содержанием появился на стене Нарвского замка уже в третий раз после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Предыдущие разы такие плакаты также вывешивали к 9 мая - в ответ на концерт, который российские власти проводят для своих сограждан, живущих в Нарве.
За несколько дней до 9 мая в Ивангороде вновь установили экраны, а также сцену с символикой государства-агрессора и надписью «Помним! 1945-2025».
Патриотические концерты на набережной у Ивангородской крепости начали проводить с 2023 года. Праздничную трансляцию выводили на экран, обращенный в сторону Нарвы.