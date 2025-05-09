Билл Гейтс решил раздать почти все свои деньги в ближайшие двадцать лет

«Когда я умру, обо мне будут говорить много разного, но я твердо намерен сделать так, чтобы обо мне не сказали “он умер богатым”», - написал Билл Гейтс на своем сайте, процитировав перед этим слова американского магната и филантропа Эндрю Карнеги о том, что тот, кто умирает богатым, умирает опозоренным.

Правда, по состоянию на сейчас, если Гейтс раздаст 99% своих денег, то все равно останется миллиардером. В текст о своем решении он вставил график, согласно которому его состояние сейчас оценивается в 108 млрд долларов.

Фонд Гейтсов (Фонд Билла и Мелинды Гейтс) давно финансирует проекты в здравоохранении и других областях, но сейчас, как объяснил основатель Microsoft, он решил ускорить траты: если до сих пор они с женой планировали, что фонд будет работать десятки лет после их смерти, то теперь он решил, что фонд раздаст все деньги и закроется в 2045 году.

Гейтсу этой осенью исполнится 70 лет.

По расчетам Гейтса, за эти 20 лет его фонд потратит около 200 млрд долларов - окончательная сумма будет зависеть от ситуации на рынке и инфляции. За 25 лет существования Фонд Гейтсов уже выделил 100 миллиардов на здравоохранение и развитие в разных странах.