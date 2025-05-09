ЧМ по хоккею К сборной Канады присоединился еще один из сильнейших хоккеистов мира

Сегодня начинается чемпионат мира по хоккею, который в этом году пройдет в Швеции и Дании. Сборная Канады объявила о том, что в ее состав вошел знаменитый Натан Маккинон.
Маккинон в данный момент является центральным нападающим клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш». Специалистами считается одним из сильнейших игроков современности, был выбран «Эвеланш» под общим 1-м номером на драфте НХЛ 2013 года. Обладатель «Колдер Трофи» 2014 года. Чемпион мира 2015 года.
Кроме того, в состав сборной вошли форвард «Сент-Луис Блюз» Брэйден Шенн (чемпион мира 2015 года и обладатель Кубка Стэнли 2019 гогда) и вратарь «блюзменов» Джордан Биннингтон (обладатель Кубка Стэнли 2019).
Соперниками сборной Канады в группе A на турнире являются Швеция, Финляндия, Словакия, Латвия, Австрия, Франция и Словения.