День Европы: по всей Эстонии проходят бесплатные концерты и мероприятия

Кроме того, в этом году уже второй раз подряд состоится большой концерт ко Дню Европы и в Нарве: 9 мая на Ратушной площади в 17:00 на сцену выйдут Анне Вески и nublu. Концерт откроют своими выступлениями министр внутренних дел Игорь Таро, мэр Нарвы Катри Райк и посол Испании Гильермо Корраль Ван Дамм.

По словам министра иностранных дел Маргуса Цахкна, День Европы напоминает нам о том, что нас объединяет общее понимание важнейших ценностей - свободы, демократии и мира. «Именно эти принципы лежат в основе членства Эстонии в Европейском союзе. Сегодня мы отмечаем не только единство Европы, но и нашу обязанность сохранять этот союз сильным и решительным», - заявил Цахкна.

75 лет назад декларация Шумана положила начало смелому плану положить конец войнам в Европе и построить будущее на основе сотрудничества.

«Сегодня Европа сталкивается с испытанием, влияние которого выходит далеко за пределы наших границ - война России против Украины является не просто войной против одной страны, а решающим испытанием для всего международного порядка, демократии и будущего свободного мира», - заявил министр иностранных дел.

«Эстония решительно поддерживает Украину. Европа и наши союзники должны действовать едино и решительно, поскольку победа Украины станет доказательством силы и надежности всего свободного мира», - добавил Цахкна.

Подробнее обо всех мероприятиях, проходящих в Таллинне и других городах Эстонии, можно узнать на сайте www.euroopapäev.ee .

9 мая 1950 года министр иностранных дел Франции Робер Шуман выступил в Париже с речью, в которой изложил идею создания нового типа политического сотрудничества в Европе, которое сделало бы войну между европейскими странами немыслимой. Он задумал создать институт, который объединит и будет управлять производством угля и стали в Европе.

Менее чем через год был подписан договор о создании этой организации, и началась экономическая и политическая интеграция европейских стран. Предложение Шумана считается началом нынешнего Европейского союза, а 9 мая отмечается как День Европы.