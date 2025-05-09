День Европы: по всей Эстонии проходят бесплатные концерты и мероприятия

Сегодня, 9 мая, Эстония отмечает День Европы. В Таллинне и Нарве состоятся бесплатные концерты. На площади Вабадузе в столице выступят 5MIINUST x Puuluup, NOËP и участник «Евровидения», исландский музыкант Дади Фрейр. В Нарве на сцену выйдут Анне Вески и nublu.
Сегодня отмечается день рождения Европейского союза - идеи, которая принесла мир и сотрудничество в Европу, пострадавшую от войны. В этом году исполняется 75 лет со дня декларации Шумана (9 мая 1950 года), которая положила начало Европейскому союзу в его сегодняшнем виде.
«Европейский союз дает Эстонии уверенность и безопасность. Членство открыло нам двери. Мы можем свободно путешествовать, учиться, работать и жить в других европейских странах, - сказал премьер-министр Кристен Михал. - Россия использует сегодняшний день для искажения истории, но мы помним ее такой, какой она была. Со всей ее сложностью и болью. Вместе с Европой мы прилагаем усилия для установления справедливого и прочного мира в Украине и развития своей обороноспособности, чтобы война больше никогда не коснулась нас».
Школьники смогут начать праздновать День Европы 9 мая в 9:00, когда в Таллинне и Нарве начнется традиционное ориентирование по городу, посвященное связанным с ЕС темам. Участвовать в ориентировании можно будет в обоих городах до 17:00. В День Европы двери нескольких посольств ЕС также будут открыты для школьников и других гостей, чтобы познакомить интересующихся со всем, что связывает нас с Европейским союзом.
Первый концерт ко Дню Европы состоялся в 1998 году на крыше Министерства иностранных дел, и традиция была возрождена в 2022 году. Сегодня в 18:00 на площади Вабадузе в Таллинне состоится большой бесплатный концерт, на котором выступят 5MIINUST x Puuluup, NOËP и исландский музыкант Дади Фрейр. С приветственным словом на концерте выступит президент Алар Карис.
Кроме того, в этом году уже второй раз подряд состоится большой концерт ко Дню Европы и в Нарве: 9 мая на Ратушной площади в 17:00 на сцену выйдут Анне Вески и nublu. Концерт откроют своими выступлениями министр внутренних дел Игорь Таро, мэр Нарвы Катри Райк и посол Испании Гильермо Корраль Ван Дамм.
По словам министра иностранных дел Маргуса Цахкна, День Европы напоминает нам о том, что нас объединяет общее понимание важнейших ценностей - свободы, демократии и мира. «Именно эти принципы лежат в основе членства Эстонии в Европейском союзе. Сегодня мы отмечаем не только единство Европы, но и нашу обязанность сохранять этот союз сильным и решительным», - заявил Цахкна.
75 лет назад декларация Шумана положила начало смелому плану положить конец войнам в Европе и построить будущее на основе сотрудничества.
«Сегодня Европа сталкивается с испытанием, влияние которого выходит далеко за пределы наших границ - война России против Украины является не просто войной против одной страны, а решающим испытанием для всего международного порядка, демократии и будущего свободного мира», - заявил министр иностранных дел.
«Эстония решительно поддерживает Украину. Европа и наши союзники должны действовать едино и решительно, поскольку победа Украины станет доказательством силы и надежности всего свободного мира», - добавил Цахкна.
Подробнее обо всех мероприятиях, проходящих в Таллинне и других городах Эстонии, можно узнать на сайте www.euroopapäev.ee.
Основными организаторами мероприятий, посвященных Дню Европы, являются Государственная канцелярия, Министерство иностранных дел и представительство Европейской комиссии в Эстонии.
9 мая 1950 года министр иностранных дел Франции Робер Шуман выступил в Париже с речью, в которой изложил идею создания нового типа политического сотрудничества в Европе, которое сделало бы войну между европейскими странами немыслимой. Он задумал создать институт, который объединит и будет управлять производством угля и стали в Европе.
Менее чем через год был подписан договор о создании этой организации, и началась экономическая и политическая интеграция европейских стран. Предложение Шумана считается началом нынешнего Европейского союза, а 9 мая отмечается как День Европы.