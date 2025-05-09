Фото и видео Жители Таллинна несут цветы к Бронзовому солдату

С раннего утра жители Таллинна несут цветы к монументу Бронзового солдата, расположенному на кладбище Сил обороны.
Как и в предыдущие годы, 9 мая полиция обеспечивает общественный порядок, чтобы предотвратить совершение нарушений.
С 8 по 10 мая Департамент полиции и погранохраны ввела запрет на проведение публичных собраний, поддерживающих военную агрессию, в Харьюмаа, Ида- и Ляэне-Вирумаа.
По словам подполковника полиции Елены Мирошниченко, полиция не запрещает чтить память погибших, но делать это надо с достоинством.
Главная цель полицейских в эти дни - не допустить нарушений общественного порядка и предотвратить провокационные акции.
«В прежние годы в зоне ответственности Пыхьяской и Идаской префектур уже были попытки организовать подобные собрания и шествия, поэтому запрет на проведение публичных собраний, которые могут быть расценены как поддержка военной агрессии России, является инструментом полиции для выполнения этих целей», - отметила она.
Мирошниченко напомнила, что демонстрация символики, поддерживающей войну, всегда запрещена - это касается и общественных мест, и онлайн-пространства.
«Точного списка запрещенных символов нет - каждый случай рассматривается индивидуально, - объяснила она. - Среди таких символов: георгиевские ленты, флаги России и Советского Союза, а также самопровозглашенных республик, использование символов Z и V и так далее».