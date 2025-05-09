Фото и видео Жители Таллинна несут цветы к Бронзовому солдату

Как и в предыдущие годы, 9 мая полиция обеспечивает общественный порядок, чтобы предотвратить совершение нарушений.

С 8 по 10 мая Департамент полиции и погранохраны ввела запрет на проведение публичных собраний, поддерживающих военную агрессию, в Харьюмаа, Ида- и Ляэне-Вирумаа.

По словам подполковника полиции Елены Мирошниченко, полиция не запрещает чтить память погибших, но делать это надо с достоинством.

Главная цель полицейских в эти дни - не допустить нарушений общественного порядка и предотвратить провокационные акции.

«В прежние годы в зоне ответственности Пыхьяской и Идаской префектур уже были попытки организовать подобные собрания и шествия, поэтому запрет на проведение публичных собраний, которые могут быть расценены как поддержка военной агрессии России, является инструментом полиции для выполнения этих целей», - отметила она.

Мирошниченко напомнила, что демонстрация символики, поддерживающей войну, всегда запрещена - это касается и общественных мест, и онлайн-пространства.