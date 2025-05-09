Эстонский каратист, пробившийся в топ-10 на чемпионате Европы, уступил чемпиону мира лишь с минимальным отставанием

В первом раунде Михкель Метс уверенно одержал победу над чемпионом Англии Бакари Дарбоу, продемонстрировав отличную технику.

Во втором раунде соперником Михкеля Метса стал действующий чемпион мира, француз Мехди Филали. Матч вызвал большой интерес у зрителей, поскольку Филали считался одним из главных фаворитов чемпионата Европы. С самого начала поединок оказался неожиданно упорным.

За две секунды до конца боя Михкель Метс, уступая Мехди Филали со счетом 2:4, провел прием «ура-маваши», который оценивался в три очка. Судьи долго просматривали видеоповтор этого момента, но в итоге все же решили не засчитывать баллы. Таким образом, до сенсации не хватило малости. Однако Метс остался единственным соперником, который смог набрать очки в бою с Филали. В социальных сетях и на соревнованиях также активно обсуждалась рассеченная нижняя губа Филали, которую Метс разбил во время поединка.

На самом деле это была уже вторая встреча этих спортсменов. На турнире France Open 2023 Михкель Метс повел в бою с Мехди Филали со счетом 2:0, но в итоге уступил 2:4. Этот поединок проходил незадолго до того, как Филали стал чемпионом мира. Таким образом, оба их поединка завершились одинаковым результатом.