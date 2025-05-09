Эстонский каратист, пробившийся в топ-10 на чемпионате Европы, уступил чемпиону мира лишь с минимальным отставанием

На проходящем в Ереване чемпионате Европы по карате эстонец Михкель Метс занял девятое место среди мужчин в самой тяжелой весовой категории (84+ кг), завершив поединки со счетом 7:2, 2:4, 2:4. Всего участвовало 28 спортсменов.
В первом раунде Михкель Метс уверенно одержал победу над чемпионом Англии Бакари Дарбоу, продемонстрировав отличную технику.
Во втором раунде соперником Михкеля Метса стал действующий чемпион мира, француз Мехди Филали. Матч вызвал большой интерес у зрителей, поскольку Филали считался одним из главных фаворитов чемпионата Европы. С самого начала поединок оказался неожиданно упорным.
За две секунды до конца боя Михкель Метс, уступая Мехди Филали со счетом 2:4, провел прием «ура-маваши», который оценивался в три очка. Судьи долго просматривали видеоповтор этого момента, но в итоге все же решили не засчитывать баллы. Таким образом, до сенсации не хватило малости. Однако Метс остался единственным соперником, который смог набрать очки в бою с Филали. В социальных сетях и на соревнованиях также активно обсуждалась рассеченная нижняя губа Филали, которую Метс разбил во время поединка.
На самом деле это была уже вторая встреча этих спортсменов. На турнире France Open 2023 Михкель Метс повел в бою с Мехди Филали со счетом 2:0, но в итоге уступил 2:4. Этот поединок проходил незадолго до того, как Филали стал чемпионом мира. Таким образом, оба их поединка завершились одинаковым результатом.
Соперником Метса в третьем поединке стал восходящая звезда из Испании Борха Гутьеррес Маркес, бронзовый призер молодежных чемпионатов Европы и мира (в категории U21, свыше 84 кг), а также четвертый номер текущего рейтинга WKF. Бой был очень напряженным, однако исход решил прием «вадзари», выполненный испанцем - хотя на самом деле Метс отразил этот удар рукой. К сожалению, видеоповтор уже было невозможно запросить.
Главный тренер сборной Эстонии Александр Зыков остался полностью доволен выступлением Михкеля Метса. «Он ни в чем не уступал даже самым сильным соперникам. Показал свой нынешний уровень и даже немного больше. Многие атаки Михкеля были бы засчитаны как очки, если бы их провели спортсмены из крупных карате-держав. Как представителям небольшой страны, для победы нам нужно быть значительно сильнее соперника. К сожалению, моя бронза, завоеванная тридцать лет назад, до сих пор остается единственной медалью Эстонии на чемпионатах Европы. Также единицы – места в топ-10».
Михкель Метс отметил, что, выступая впервые среди самых крупных и тяжелых спортсменов, чувствовал себя очень хорошо.
«Я действительно получил удовольствие от карате среди мировых лидеров. Интенсивные силовые тренировки дали результат - соперники не смогли ни сбить меня с близкой дистанции, ни взять верх за счет грубой силы. Абсолютная весовая категория в каратэ отличается от категории до 84 килограммов: здесь поединки немного медленнее, но значительно мощнее. Тем не менее, хорошая и чистая техника по-прежнему очень важна».
Михкель Метс ранее дважды завоевывал бронзу на этапах молодежной мировой лиги и пятнадцать раз становился чемпионом Эстонии среди юниоров и взрослых.
Другой представитель сборной Эстонии Тан Маркус Ояла, к сожалению, завершил выступление в Ереване, проиграв в первом раунде со счетом 2:6.