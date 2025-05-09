Фото Гражданка РФ пыталась вывезти из Эстонии более 20 килограммов старинного фарфора и прочих культурных ценностей

По данным российской таможни, 56-летняя гражданка России привлекла внимание сотрудников таможни пункта пропуска в Ивангороде. В ее багаже были фарфоровые статуэтки, вазы, плафоны, винтажная фоторамка, настольные керосиновые лампы из бронзы, посуда. Всего 30 предметов общим весом 22 килограмма.

Задержанная пояснила, что что все это она купила на аукционе для личных целей. Но при этом декларировать предметы не стала.

Фото: Пресс-служба СЗТУ

Эксперты установили, что часть изделий является предметами быта и техники бытового назначения, созданными менее ста лет назад. А восемь фарфоровых скульптур серии маршалы Наполеона произведены в ГДР более 50 лет назад. Средняя рыночная стоимость всех предметов декоративно-прикладного искусства на внутреннем рынке составляет 412 102 рубля (чуть более 4400 евро).

«Согласно заключению таможенных экспертов эти статуэтки французских военачальников Лафайета, Келлермана, Дюмурье, Мортье и Экзельмана подпадают под категорию культурные ценности», - говорится в сообщении таможни.

Возбуждено дело об административном правонарушении - за недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию.