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Гигантский тендер компании Rail Baltic Estonia столкнул конкурентов лбами

Перевод: Вера Копти
Визуализация вокзала Rail Baltica в Пярну.
Визуализация вокзала Rail Baltica в Пярну. Фото: Arhitektuuribüroo Pluss/Rail Baltica

После оценки предложений по одному из этапов крупнейшего инфраструктурного тендера в истории Эстонии, общий объем которого может превысить 900 миллионов евро, возник спор. Пришлось вмешаться комиссии по рассмотрению государственных закупок (VAKO), подведомственной Министерству финансов.

Из пяти претендентов, подавших заявки на проектирование и строительство основной линии высокоскоростной железной дороги Rail Baltica на территории Эстонии, компания Rail Baltic Estonia (RBE) выбрала в марте двух лучших. Однако процедура прошла не совсем гладко, поскольку результаты частично оспорили.

Подрядчик первого участка, идущего от станции Юлемисте в Таллинне до Пярну, определился без проблем. Им стал консорциум под руководством GRK, в который вошли: GRK Eesti, GRK Suomi Oy, Merko Ehitus Eesti, NGE Contracting, Sweco Finland Oy, Sweco Sverige AB и TSO SAS. Договор, предполагаемая стоимость которого составляет 394 миллиона евро, охватывает как строительство путей на участке Юлемисте - Пярну, так и земляные работы на участке Тоотси - Пярну.

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