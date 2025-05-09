Гигантский тендер компании Rail Baltic Estonia столкнул конкурентов лбами

Из пяти претендентов, подавших заявки на проектирование и строительство основной линии высокоскоростной железной дороги Rail Baltica на территории Эстонии, компания Rail Baltic Estonia (RBE) выбрала в марте двух лучших. Однако процедура прошла не совсем гладко, поскольку результаты частично оспорили.

Подрядчик первого участка, идущего от станции Юлемисте в Таллинне до Пярну, определился без проблем. Им стал консорциум под руководством GRK, в который вошли: GRK Eesti, GRK Suomi Oy, Merko Ehitus Eesti, NGE Contracting, Sweco Finland Oy, Sweco Sverige AB и TSO SAS. Договор, предполагаемая стоимость которого составляет 394 миллиона евро, охватывает как строительство путей на участке Юлемисте - Пярну, так и земляные работы на участке Тоотси - Пярну.