Гигантский тендер компании Rail Baltic Estonia столкнул конкурентов лбами

После оценки предложений по одному из этапов крупнейшего инфраструктурного тендера в истории Эстонии, общий объем которого может превысить 900 миллионов евро, возник спор. Пришлось вмешаться комиссии по рассмотрению государственных закупок (VAKO), подведомственной Министерству финансов.
Из пяти претендентов, подавших заявки на проектирование и строительство основной линии высокоскоростной железной дороги Rail Baltica на территории Эстонии, компания Rail Baltic Estonia (RBE) выбрала в марте двух лучших. Однако процедура прошла не совсем гладко, поскольку результаты частично оспорили.