В многоквартирном доме вспыхнул пожар: погиб один человек

В 22:07 спасатели получили вызов на улицу Пуру в районе Ахтме. При осмотре здания на наличие повреждений от воды не удалось попасть в одну из квартир. Запах гари ощущался только у двери этой квартиры, и все вокруг двери было в копоти. Пожарные вскрыли дверь и нашли у входа горящей квартиры тело погибшего мужчины.

По оценке спасателей, в квартире горел диван, на стенах были следы огня. Поскольку все двери и окна в квартире были закрыты, пожар затух сам по себе из-за нехватки кислорода. Вся квартира была в копоти. Предположительно, возгорание началось с дивана. Точные обстоятельства пожара устанавливаются.

К сожалению, большинство пожаров в квартирах начинается из-за неосторожного курения. Спасатели настоятельно напоминают, что курение в помещении крайне опасно. Тлеющий окурок или горячий пепел может очень быстро воспламенить горючие материалы поблизости - одеяла, мебель, газеты и т.д.

В многоквартирных домах курить следует только на улице, на безопасном расстоянии от подъездов и окон соседей. Обязательно должен быть установлен и исправно работать дымовой датчик, который рекомендуется проверять не реже одного раза в месяц с помощью тестовой кнопки.