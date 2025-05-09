Галерея Праздник стропил в историческом здании фабрики Marat

По словам менеджера по инвестициям в недвижимость пенсионных фондов LHV Райта Рийма, LHV - единственный в Эстонии управляющий пенсионными фондами, который осуществляет прямые инвестиции в эстонскую недвижимость и тем самым и в развитие местной жилой среды.

«​Здание фабрики Marat - хороший пример того, как инвестиции соприкасаются с архитектурой и будущим городским пространством. Несомненно, в результате реновации это историческое и ценное здание станет одним из самых современных коммерческих зданий Таллинна, в котором индустриальная архитектура будет сочетаться с самыми современными технологическими решениями», - сказал Рийм.

Он подчеркнул, что здание фабрики Marat - это пример того, как сохраняется историческое наследие: от более простого, но зачастую распространенного решения - просто снести старое, а на его месте построить новое - здесь отказались.

«С одной стороны, высокие потолки и большие окна бывшего производственного корпуса придадут будущим офисным помещениям характер, которым могут похвастаться немногие офисы в центре города. Кроме того, мы ценим экологичность, то есть хотим уменьшить воздействие строительных работ на окружающую среду», - пояснил Рийм принятое решение.

Всего в здании 7 этажей и 16 000 м² арендной площади. По словам Рийма, здание фабрики Marat хорошо вписывается в современный динамичный и мобильный образ жизни, при котором комфорт имеет первостепенное значение.

«Мы хотим, чтобы арендаторам было доступно все необходимое, потому что время - ресурс ограниченный», - подчеркнул Рийм.