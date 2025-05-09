Галерея Праздник стропил в историческом здании фабрики Marat

Общий объем инвестиций в принадлежащее пенсионным фондам LHV здание фабрики Marat составит около 40 миллионов, что является исторически крупнейшей в Эстонии прямой инвестицией пенсионных фондов в недвижимость. Полностью здание будет готово весной 2026 года.
По словам менеджера по инвестициям в недвижимость пенсионных фондов LHV Райта Рийма, LHV - единственный в Эстонии управляющий пенсионными фондами, который осуществляет прямые инвестиции в эстонскую недвижимость и тем самым и в развитие местной жилой среды.
«Здание фабрики Marat - хороший пример того, как инвестиции соприкасаются с архитектурой и будущим городским пространством. Несомненно, в результате реновации это историческое и ценное здание станет одним из самых современных коммерческих зданий Таллинна, в котором индустриальная архитектура будет сочетаться с самыми современными технологическими решениями», - сказал Рийм.
Он подчеркнул, что здание фабрики Marat - это пример того, как сохраняется историческое наследие: от более простого, но зачастую распространенного решения - просто снести старое, а на его месте построить новое - здесь отказались.
«С одной стороны, высокие потолки и большие окна бывшего производственного корпуса придадут будущим офисным помещениям характер, которым могут похвастаться немногие офисы в центре города. Кроме того, мы ценим экологичность, то есть хотим уменьшить воздействие строительных работ на окружающую среду», - пояснил Рийм принятое решение.
Всего в здании 7 этажей и 16 000 м² арендной площади. По словам Рийма, здание фабрики Marat хорошо вписывается в современный динамичный и мобильный образ жизни, при котором комфорт имеет первостепенное значение.
«Мы хотим, чтобы арендаторам было доступно все необходимое, потому что время - ресурс ограниченный», - подчеркнул Рийм.
Якорным арендатором здания станет одно из самых авторитетных североевропейских предприятий в сфере упаковочных материалов, деревянных конструкций и лесной промышленности - компания Stora Enso.
По словам члена правления эстонского подразделения Stora Enso Кати Кильги, здание Marat сочетает в себе все компоненты и ценности, необходимые современному офисному пространству.
«Светлые офисные помещения, инновационные технологические решения, кафе на первом этаже, общая терраса на крыше, удобная велопарковка и отличная транспортная доступность - вот лишь некоторые причины, по которым мы выбрали этот дом», - сказала Кильк.
По словам заместителя руководителя Департамента городского планирования Таллинна, архитектора Оливера Алвера, обновленное здание придаст городскому пространству Таллинна дополнительную ценность - как с архитектурной, так и с экономической точки зрения.
«Важно то, что здесь не строится новое здание на пустом месте, а прилагаются усилия для повышения качества уже существующего. Снести здание часто кажется проще, чем добиться нового уровня качества путем реконструкции», - отметил Алвер.
Со второго по седьмой этаж в здании будут расположены современные офисные помещения, а на первом этаже - площади для торговли и услуги. Здание соответствует классу энергопотребления A и будет сертифицировано по международному стандарту BREEAM. Работы по реновации ведет Tallinna Ehitustrust OÜ.