Финал Лиги Европы – дело английское: главный тренер «Тоттенхэма» ответил критикам

Во втором по значимости европейском футбольном турнире – Лиге Европы – в финале встретятся английские клубы «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». Обе команды уверенно справились с соперниками в полуфинале, а главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу ответил критикам: если выйти в финал так просто, то почему это удается не всем?
В ответном полуфинальном матче «Тоттенхэм» на выезде обыграл норвежский клуб «Будё-Глимт» со счетом 2:0, а по сумме двух встреч победил норвежцев 5:1. Встреча прошла в четверг вечером при очень прохладной погоде по меркам англичан. Оба гола были забиты во втором тайме, их авторами стали Доминик Соланке и Педро Порро.
Постекоглу заявил в начале сезона, что в своей карьере обычно выигрывал крупные трофеи и брал титулы со своими клубами на второй год работы. «Тоттенхэм» не поднимал Кубок Лиги Европы уже сорок один год, и, по мнению критиков, это доказывает, что команда уже не способна добиться такого успеха.
Постекоглу ответил критикам. «Это раздражает многих людей, не так ли? Теперь разгорелась настоящая дискуссия. Последнее, что я слышал, – что ни одна из наших команд (“Тоттенхэм” или “Манчестер Юнайтед”) в случае победы не получит кубок, а просто сделают общую фотографию, потому что мы этого не заслуживаем», – сказал он.
«Я не понимаю, кого волнует, что у нас есть сложности в чемпионате? Это совсем другое дело. Это никак не связано с еврокубками. Меня абсолютно не интересует, у кого есть трудности, а у кого нет. Я считаю, что и мы, и “Манчестер Юнайтед” заслуженно вышли в финал», – заявил Постекоглу.
Для «Тоттенхэма» это шестой финал европейского клубного турнира — последний был в 2019 году, когда команда уступила в Лиге чемпионов «Ливерпулю».
В другом полуфинале «Манчестер Юнайтед» на своем поле разгромил «Атлетик Бильбао» со счетом 4:1, а по сумме двух матчей победил испанский клуб 7:1. Уже появились комментарии, что в финале преимущество будет на стороне «Юнайтед». Для справки, обе команды занимают нижние строчки в турнирной таблице чемпионата Англии: «Манчестер Юнайтед» идет на пятнадцатом месте, а «Тоттенхэм» — только на шестнадцатом.
В последний раз «Манчестер Юнайтед» выигрывал Лигу Европы в сезоне 2017 года, когда команду возглавлял Жозе Моуринью. Несмотря на неудачный сезон в национальном чемпионате, легенда «Юнайтед» Пол Скоулз уверен, что его бывшая команда станет обладателем трофея в финале.
«По каким-то причинам история этого клуба временами напоминает “Реал” из Мадрида – даже если они играют не слишком хорошо, все равно проходят дальше и выигрывают трофеи в еврокубках. История “Манчестер Юнайтед” говорит мне, что они победят в этом финале, ведь они знают, как выигрывать кубки, а “Тоттенхэм” – нет», – считает Скоулз.