Финал Лиги Европы – дело английское: главный тренер «Тоттенхэма» ответил критикам

В ответном полуфинальном матче «Тоттенхэм» на выезде обыграл норвежский клуб «Будё-Глимт» со счетом 2:0, а по сумме двух встреч победил норвежцев 5:1. Встреча прошла в четверг вечером при очень прохладной погоде по меркам англичан. Оба гола были забиты во втором тайме, их авторами стали Доминик Соланке и Педро Порро.

Постекоглу заявил в начале сезона, что в своей карьере обычно выигрывал крупные трофеи и брал титулы со своими клубами на второй год работы. «Тоттенхэм» не поднимал Кубок Лиги Европы уже сорок один год, и, по мнению критиков, это доказывает, что команда уже не способна добиться такого успеха.

Постекоглу ответил критикам. «Это раздражает многих людей, не так ли? Теперь разгорелась настоящая дискуссия. Последнее, что я слышал, – что ни одна из наших команд (“Тоттенхэм” или “Манчестер Юнайтед”) в случае победы не получит кубок, а просто сделают общую фотографию, потому что мы этого не заслуживаем», – сказал он.

«Я не понимаю, кого волнует, что у нас есть сложности в чемпионате? Это совсем другое дело. Это никак не связано с еврокубками. Меня абсолютно не интересует, у кого есть трудности, а у кого нет. Я считаю, что и мы, и “Манчестер Юнайтед” заслуженно вышли в финал», – заявил Постекоглу.