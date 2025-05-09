РАЙНЕР САКС Россия рискует потерпеть поражение в информационной войне

Вчера российские ведомства смогли широко распространить в СМИ фотографии и аудиозаписи встреч президента России с председателем КНР. Был подписан договор о развитии стратегического сотрудничества, пишет эксперт по вопросам безопасности Райнер Сакс.
В совместном заявлении лидеров обеих стран содержится призыв устранить первопричины войны, и обе стороны продолжают прилагать усилия для достижения мира в Украине. Как и весь визит в целом, встреча была разыграна как демонстрация мощной поддержки России со стороны КНР. Хотя КНР не стремится инвестировать в Россию или брать на себя какие-либо иные обязательства по поддержке российских действий, вчерашнее совместное заявление фактически означает, что КНР поддерживает позицию России в войне против Украины.
В определенной степени такой публичный сдвиг может быть связан с недавними обвинениями со стороны Украины, утверждающей, что КНР оказывает России военную поддержку. В целом риторика встречи между Китаем и Россией имела выраженный антиамериканский характер, что, по-видимому, является ключевым фактором, повлиявшим на формирование позиции КНР.
Президент США в то же время в интервью СМИ выразил мнение, что КНР могла бы активнее участвовать в поддержке мирных переговоров между Украиной и Россией. Президент США сообщил, что переговоры о достижении 30-дневного перемирия продолжаются, но при этом заявил, что США готовы ввести санкции для достижения результата. Верховная рада Украины вчера ратифицировала соглашение о природных ископаемым, а позже президент Трамп провёл телефонный разговор с президентом Украины. Остается надеяться, что Украина сможет быстро воспользоваться возможностями, открывающимися благодаря соглашению о природных ископаемых.
Новое правительство Германии объявило о предоставлении нового пакета военной помощи украинской армии. Сегодня в Киев прибудут министры иностранных дел стран Европы, которые также сделают заявления о новых решениях в поддержку Украины. Также сегодня ожидаются сообщения о новых санкциях против теневого флота России со стороны правительства Великобритании.
Таким образом, можно заключить, что попытка России использовать празднование 9 мая для перехвата стратегической инициативы оказалась неудачной. Потерпела неудачу и попытка создать информационную конструкцию, согласно которой война России против Украины якобы является продолжением Второй мировой войны и тем самым придает действиям России моральное оправдание для нападения на Украину.
Перед вторжением в Украину Россия была наиболее активной страной, отмечавшей окончание Второй мировой войны - прежде всего в идеологических целях. В Европе на действия России почти не обращали внимания и участвовали в мероприятиях вместе с ней. Сейчас же агрессивная идеологическая кампания России привела к тому, что Европа и, похоже, США больше не хотят совместно с Россией вспоминать события, связанные с окончанием Второй мировой войны. Если такая практика закрепится, это станет для России серьезным поражением в информационной войне.
По состоянию на сегодняшнее утро с начала объявленного по инициативе президента России перемирия не зафиксировано атак с применением иранских дронов и баллистических ракет. Также украинская армия не совершала атак дронами по территории России. Таким образом, основной целью президента России при введении перемирия, по всей видимости, было добиться паузы в украинских воздушных ударах на время проведения военного парада.
Ситуация на фронтах
На фронтах боевые действия продолжались без каких-либо перерывов. Число атак, инициированных российской армией, немного увеличилось, но в целом активность боевых действий оставалась на уровне предыдущих дней. Активность российской тактической авиации значительно снизилась.
- На Курском, Сумском и Белгородском направлениях продолжались активные российские атаки и контратаки украинской армии. Существенных изменений в расположении войск не произошло.
- На Харьковском направлении продолжаются позиционные бои.
- На Купянском, Лиманском и Сиверском направлениях атаки продолжались с интенсивностью, аналогичной предыдущим дням, но существенных результатов они не принесли.
- В районе Бахмута продолжались бои средней интенсивности у Часова Яра. Количество атак российской армии в городе Торецк было ниже среднего. Ситуация на фронте в целом не изменилась.
- Очень интенсивные наступательные действия продолжались в районе Покровска и на юго-западе от Донецка. Российская армия использует крайне ограниченное количество бронетехники, и большинство атак не предполагают значительного прорыва. Потери российской армии в живой силе остаются высокими, при этом украинские защитники смогли удержать свои позиции.
- На южном фронте российское командование провело несколько разведывательных боев в направлении Орехова. В районе островов Днепра российская армия попыталась нанести более интенсивные удары, но потерпела неудачу. В российских социальных сетях распространилась информация о том, что украинские войска высадились на восточном побережье Днепра. Однако маловероятно, что украинская армия начинает операцию на левом берегу реки, скорее всего, это единичные рейды.