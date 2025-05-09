РАЙНЕР САКС Россия рискует потерпеть поражение в информационной войне

​В совместном заявлении лидеров обеих стран содержится призыв устранить первопричины войны, и обе стороны продолжают прилагать усилия для достижения мира в Украине. Как и весь визит в целом, встреча была разыграна как демонстрация мощной поддержки России со стороны КНР. Хотя КНР не стремится инвестировать в Россию или брать на себя какие-либо иные обязательства по поддержке российских действий, вчерашнее совместное заявление фактически означает, что КНР поддерживает позицию России в войне против Украины.

В определенной степени такой публичный сдвиг может быть связан с недавними обвинениями со стороны Украины, утверждающей, что КНР оказывает России военную поддержку. В целом риторика встречи между Китаем и Россией имела выраженный антиамериканский характер, что, по-видимому, является ключевым фактором, повлиявшим на формирование позиции КНР.

Президент США в то же время в интервью СМИ выразил мнение, что КНР могла бы активнее участвовать в поддержке мирных переговоров между Украиной и Россией. Президент США сообщил, что переговоры о достижении 30-дневного перемирия продолжаются, но при этом заявил, что США готовы ввести санкции для достижения результата. Верховная рада Украины вчера ратифицировала соглашение о природных ископаемым, а позже президент Трамп провёл телефонный разговор с президентом Украины. Остается надеяться, что Украина сможет быстро воспользоваться возможностями, открывающимися благодаря соглашению о природных ископаемых.