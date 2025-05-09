Город передумал продавать Tallinna Hambakliinik, она будет включена в состав объединенной больницы

По словам вице-мэра Карла Сандера Казе («Отечество»), в Таллинне стоматологические услуги предлагают несколько частных компаний, в связи с чем городская управа провела анализ возможности продажи принадлежащей городу стоматологической клиники.

«При этом важно было обеспечить горожанам круглосуточную неотложную стоматологическую помощь. Учитывая возможные риски и потенциальные временные затраты, связанные с реорганизацией услуги, мы приняли решение о включении Таллиннской стоматологической клиники в состав создающейся Таллиннской больницы», - сообщил вице-мэр.

Согласно первоначальному плану, стоматологическую клинику предполагалось продать уже в этом году. После ее продажи город должен был бы искать новые решения для обеспечения неотложной стоматологической помощи и проведения профилактики заболеваний полости рта.

В настоящее время в других местах нет достаточной возможности предоставлять такие услуги в нужном объеме, что, в свою очередь, означало бы дополнительные расходы для города.

Помимо этого, под угрозой могла бы оказаться доступность стоматологических услуг, предоставляемых городом, если после продажи утратил бы силу действующий договор клиники с Кассой здоровья. Новому владельцу пришлось бы заключать новый договор, при этом существует риск утраты части услуг и льгот, предоставляемых пациентам, а также ухудшения доступности лечения.