Уже завтра в Ласнамяэ пройдет концерт ко Дню матери

«Хотя День матери - это, прежде всего, семейный праздник, который мы отмечаем в кругу близких, и где важное место занимают сделанные своими руками подарки, а также искренние слова благодарности маленьких и взрослых детей своим мамам, управа района Ласнамяэ также вносит свой вклад в его торжественное празднование. Концерт состоится уже завтра и станет прекрасным вступлением к Дню матери, который официально отмечается в воскресенье», - сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.