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Уже завтра в Ласнамяэ пройдет концерт ко Дню матери

Тюльпаны.
Тюльпаны. Фото: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

В честь Дня матери в Ласнамяэ состоится праздничный концерт, который пройдет в субботу, 10 мая, в 14:00 в центре культуры «Линдакиви». Вход свободный.

«Хотя День матери - это, прежде всего, семейный праздник, который мы отмечаем в кругу близких, и где важное место занимают сделанные своими руками подарки, а также искренние слова благодарности маленьких и взрослых детей своим мамам, управа района Ласнамяэ также вносит свой вклад в его торжественное празднование. Концерт состоится уже завтра и станет прекрасным вступлением к Дню матери, который официально отмечается в воскресенье», - сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Приуроченный ко Дню матери концерт состоится в Ласнамяэ в субботу, 10 мая в 14:00 в центре культуры «Линдакиви» (ул. Я.Коорти, 22). В числе прочих на сцене выступят вокально-эстрадная студия «Кнопочки», танцевальная школа «Агнета», детская вокальная студия TUTTI STUDIO, вокальная студия Voice & Beauty, а также учащиеся студии эстрадных танцев из «My Way Dance Studio/Mereklubi».

Мероприятие проводится без предварительной регистрации. Концерт для всех бесплатный. Получить дополнительную информацию можно по телефону 645 7702.

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