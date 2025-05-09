Глава A. Le Coq: государство прекращает экономически убыточную деятельность

Руководитель A. Le Coq Яанус Виханд говорит, что с отменой алкогольного регистра исчезнет необходимость в найме дополнительных чиновников, а также страна избавится от явления, которое ограничивало эстонских производителей значительно сильнее, чем в соседних странах.
В четверг правительство объявило об отмене алкогольного регистра в Эстонии, который в таком виде не существует в других европейских странах. Эстонские производители алкоголя давно настаивали на его отмене, поскольку не хотят оказаться в невыгодном положении по сравнению с производителями из соседних стран.