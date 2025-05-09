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Глава A. Le Coq: государство прекращает экономически убыточную деятельность

Перевод: Валерия Ермакова
Пиво A le Coq.
Пиво A le Coq. Фото: www.alecoq.ee

Руководитель A. Le Coq Яанус Виханд говорит, что с отменой алкогольного регистра исчезнет необходимость в найме дополнительных чиновников, а также страна избавится от явления, которое ограничивало эстонских производителей значительно сильнее, чем в соседних странах.

В четверг правительство объявило об отмене алкогольного регистра в Эстонии, который в таком виде не существует в других европейских странах. Эстонские производители алкоголя давно настаивали на его отмене, поскольку не хотят оказаться в невыгодном положении по сравнению с производителями из соседних стран.

«Желание нынешнего правительства сократить бюрократию - это очень важный и положительный шаг, и приятно видеть, что принимаются конкретные решения. Алкогольный регистр утратил свою первоначальную цель и стал препятствием для эстонских производителей, создавая для них неравные условия конкуренции и приводя к экономически нецелесообразным юридическим решениям», - прокомментировал Виханд.

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