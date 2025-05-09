ВИДЕО Посмотрите: сова свила гнездо в Северной Карелии – скоро у нее появятся птенцы

Всемирный фонд природы WWF 8 мая запустил трансляцию из гнезда бородатой неясыти, передает YLE. Стрим WWF позволит увидеть первые моменты жизни птенцов вплоть до середины лета.
Камера установлена в Северной Карелии. Сова заняла старое гнездо на березе на высоте около 10 метров.
Сейчас птица высиживает четыре яйца. Птенцы появятся на свет примерно через месяц.
В 2023 году WWF показывал больших серых сов в Кеминмаа. Трансляция тогда собрала около миллиона просмотров.
Бородатая неясыть - крупная хищная птица с размахом крыльев до полутора метров. Это одна из самых редких сов в Финляндии. Птица охраняется законом. По оценкам, в Финляндии каждый год гнездятся от 300 до 2000 особей. В Финляндии птицу называют лапландской совой.