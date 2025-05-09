ВИДЕО Посмотрите: сова свила гнездо в Северной Карелии – скоро у нее появятся птенцы

Камера установлена ​​в Северной Карелии. Сова заняла старое гнездо на березе на высоте около 10 метров.

Сейчас птица высиживает четыре яйца. Птенцы появятся на свет примерно через месяц.

В 2023 году WWF показывал больших серых сов в Кеминмаа. Трансляция тогда собрала около миллиона просмотров.