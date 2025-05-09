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ВИДЕО Посмотрите: сова свила гнездо в Северной Карелии – скоро у нее появятся птенцы

Бородатая неясыть в гнезде.
Бородатая неясыть в гнезде. Фото: Скриншот с youtube / WWF

Всемирный фонд природы WWF 8 мая запустил трансляцию из гнезда бородатой неясыти, передает YLE. Стрим WWF позволит увидеть первые моменты жизни птенцов вплоть до середины лета.

Камера установлена ​​в Северной Карелии. Сова заняла старое гнездо на березе на высоте около 10 метров.

Сейчас птица высиживает четыре яйца. Птенцы появятся на свет примерно через месяц.

В 2023 году WWF показывал больших серых сов в Кеминмаа. Трансляция тогда собрала около миллиона просмотров.

Бородатая неясыть - крупная хищная птица с размахом крыльев до полутора метров. Это одна из самых редких сов в Финляндии. Птица охраняется законом. По оценкам, в Финляндии каждый год гнездятся от 300 до 2000 особей. В Финляндии птицу называют лапландской совой.

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