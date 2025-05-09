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ФОТО В Москве прошел военный парад: в Ивангороде его показывали на большом экране

Обновлено 9 мая 2025, 12:36

На Красной площади в Москве прошел военный парад в честь 80-й годовщины победы над нацистской Германией, которая была одержана США, СССР, Францией и Великобританией. 

На параде вместе с Владимиром Путиным присутствовали лидеры более 20 иностранных государств, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин, президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Остальные лидеры стран ЕС и многих других демократических стран отказались участвовать. Фицо подвергся жесткой критике из-за своего визита, поскольку парад проходит на фоне агрессии России против Украины и руководство РФ использует эту дату для оправдания своей агрессивной политики.  

Кроме того, в параде приняли участие более 11 тысяч военнослужащих и военные из 13 стран - Азербайджана, Вьетнама, Беларуси, Египта, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. По сообщению Telegram-канала NEXTA Live, в параде также приняли участие около 1,5 тысячи действующих участников войны.

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