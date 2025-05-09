ФОТО В Москве прошел военный парад: в Ивангороде его показывали на большом экране

На параде вместе с Владимиром Путиным присутствовали лидеры более 20 иностранных государств, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин, президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Остальные лидеры стран ЕС и многих других демократических стран отказались участвовать. Фицо подвергся жесткой критике из-за своего визита, поскольку парад проходит на фоне агрессии России против Украины и руководство РФ использует эту дату для оправдания своей агрессивной политики.