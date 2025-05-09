В Ласнамяэ вновь откроется единственный в Эстонии роликовый парк

«Уникальный роликовый парк Тондираба, который открывается уже четвертое лето подряд, давно завоевал сердца жителей и гостей нашего района. Это отличная возможность научиться кататься на роликовых коньках, а также интересное место для отдыха. Если у вас нет своих коньков, вы можете взять их напрокат прямо в парке. Со своими коньками пользование парком бесплатно», — сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Член правления HK Hall OÜ Сильвер Уусталу: «На протяжении всех предыдущих сезонов, в сотрудничестве с Эстонской федерацией роликового спорта, мы развивали работу роликового парка, который помогает организовывать тренировки для спортивных клубов Таллинна. С понедельника по четверг для клубов роликовых коньков зарезервировано время, и тренировки для них бесплатны. Другая важная целевая аудитория для нас — школьные группы. Мы рады видеть, что несколько групп уже зарегистрировались до официального открытия, и в ближайшее время будет организовано обучение для учителей. Мы надеемся на активное участие школ, особенно в конце и начале учебного года».

Роликовый парк Ласнамяэ будет открыт по пятницам с 15:00 до 21:00, по субботам и воскресеньям — с 12:00 до 21:00. В распоряжении парка — более 250 пар роликовых коньков, от размера 25 до 46. Прокат коньков стоит 5 евро для детей до 15 лет и 6 евро для взрослых. Шлемы предоставляются бесплатно всем посетителям.

В летний период роликовый парк Ласнамяэ также предлагает школам бесплатное пользование площадкой по четвергам и пятницам с 08:00 до 17:00. Группы могут зарегистрироваться на сайте парка: https://koolidele.uisupark.ee/.