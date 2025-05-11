КИНОКРИТИКА Финский сериал о выдуманной войне, от которой легко прочертить проекции к настоящей

Этой зимой на финском телеканале MTV3 (и далее везде) появился сериал финско-американского производства «Конфликт» (Konflikti, 2024-2025, режиссер - Аку Лоухимиес, в главных ролях - Питер Францен, Сара Сулье, Пирка-Пекка Петелиус).
Идея сериала зародилась много лет назад, сценарий писался с 2017 года, и постоянно переписывался, стараясь поспеть за реальными событиями, во многом опережающими художественные фантазии.
2022 год - полномасштабное вторжение России в Украину.
2023 год - вступление Финляндии в НАТО.
В «Конфликте» эти два факта не остаются за кадром. Есть и ожидание вмешательства союзников (и их неторопливость), есть и украинская беженка, готовая партизанить ради Финляндии, лучше многих других понимающая, кто настоящий враг.
Вся история укладывается в считанные дни (правда, нам обещают еще как минимум два сезона этого сериала).
Высадка десанта в канун праздника
Итак, наши дни, прекрасная Финляндия, прекрасные белые ночи. Закончены военные учения на полуострове Ханко. Страна готовится к празднику - Юханнусу (Иванов день). Все население разъезжается на хутора и в загородные отели. Музыка, шампанское, подготовка праздничных костров, всеобщее веселье.
И вот на побережье высаживается десант. Выглядит настолько нереалистично, что первые свидетели не готовы в это поверить. Может быть, это часть учений? Какая-то путаница? Чья-то ошибка?
Прибывшие одеты в финскую военную форму, передвигаются на финской технике. И заявляют странное: «Мы не хотим вооруженного конфликта с Финляндией. Мы просто хотим арендовать территорию, условия аренды мы предоставим позже, мы будем хорошо обращаться с населением, но если нам окажут военное сопротивление - мы на это ответим».
И вот это самый кошмар - никакой войны нет, кто такие «мы, арендаторы» вслух не произносится, но вопрос ставится так, что любое сопротивление считается за нападение. Мы же арендовали у вас землю, мы пришли с миром, а вы по нам стреляете, это вы провоцируете, а мы только вынуждены защищаться. Знакомая риторика, не правда ли?
С одной стороны, гражданскому населению (например, женщинам и детям) позволяют выехать с оккупированной территории, но при этом расставлены блок-посты и проверяется каждый выезжающий. При этом берутся заложники (также женщины и дети, особенно большой политической значимости, например, американские родственники президента Финляндии).
Арендаторы, похожие на инопланетян
Заложники должны служить живым щитом, защищая ракетные установки, которые тоже были доставлены на полуостров в мгновение ока. Требование к гражданским - сдать оружие, требование к военным – сдаться, комендантский час и методичный обыск каждого дома.
Нет никакого объявления войны, никаких политических требований. «Мы пришли с миром» - словно инопланетяне в голливудском фильме-катастрофе.
Самая интересная сторона истории - это реакция, от простых рядовых и офицеров до президента страны и премьер-министра. «Мы сдаемся или принимаем бой» - решать каждому самостоятельно. По запросу помощи союзников откликается лишь Швеция (ну что там устав НАТО, есть вещи поважнее - ближайшие соседи понимают опасность лучше дальних).
США предлагает решать конфликт путем мирных переговоров, этой же точки зрения придерживается премьер-министр Финляндии. У США вообще свои интересы - «спасти рядового Райана». В том смысле, что в финской армии служит внук спикера их парламента, вот его и надо спасать, а Финляндия должна избегать эскалации конфликта и не путаться под ногами.
Самое странное - тут же свою помощь предлагает Россия: «мы готовы всех спасать, сейчас пришлем нашу армию!» Ракеты «арендаторов» при этом могут быть выпущены как раз в сторону Санкт-Петербурга. И что это - хитрый план? Провокация?
На Санну Марин никто не намекал
Президент Финляндии - совсем молодая женщина, не вылезающая из тиктока.
Создатели объясняют, что они вовсе не имели в виду кого-то из конкретных финских политиков (например, предыдущего премьера Санну Марин), нет, их скорее интересовало противопоставление старого мира традиционной политики и нового - современного - поколения. Так и «конфликт» этот нового поколения, с новыми методами ведения войны, хотя знание исторических аллюзий, конечно, не повредит.
Север помнит. Зимняя война стучит в сердце каждого финна, многие понимают, что такое «мы пришли с миром, мы хотим вас спасти»!
Тикктокерша-президент обряжается в военный камуфляж и принимает на себя командование. «Мы не вступаем в переговоры с террористами». Именно ей предстоит принять решение - спасать заложников или, пожертвовав ими, спасать весь мир. Советники могут давать советы, союзники могут поддержать или не поддержать ее действия, но решение принимать именно ей.
Это и есть главный конфликт сериала, похожее решение принимает каждый персонаж (солдаты-срочники, мирные жители, политики): спасает ли он себя и близких, или страну и весь мир.
Режиссер - Аку Лоухимиес (фильм «Неизвестный солдат»), мастер батальных сцен, он очень талантлив в умении показать войну, и не только как исторический материал, но и современную войну - с новыми техническими средствами и методами.
Примечательно, что одну из главных ролей исполняет Питер Францен (Харальд Прекрасноволосый из сериала «Викинги»). Только викинги и тиктокерши могут спасти наш мир.