КИНОКРИТИКА Финский сериал о выдуманной войне, от которой легко прочертить проекции к настоящей

Идея сериала зародилась много лет назад, сценарий писался с 2017 года, и постоянно переписывался, стараясь поспеть за реальными событиями, во многом опережающими художественные фантазии.

2022 год - полномасштабное вторжение России в Украину.

2023 год - вступление Финляндии в НАТО.

В «Конфликте» эти два факта не остаются за кадром. Есть и ожидание вмешательства союзников (и их неторопливость), есть и украинская беженка, готовая партизанить ради Финляндии, лучше многих других понимающая, кто настоящий враг.

Вся история укладывается в считанные дни (правда, нам обещают еще как минимум два сезона этого сериала).

Высадка десанта в канун праздника

Итак, наши дни, прекрасная Финляндия, прекрасные белые ночи. Закончены военные учения на полуострове Ханко. Страна готовится к празднику - Юханнусу (Иванов день). Все население разъезжается на хутора и в загородные отели. Музыка, шампанское, подготовка праздничных костров, всеобщее веселье.

И вот на побережье высаживается десант. Выглядит настолько нереалистично, что первые свидетели не готовы в это поверить. Может быть, это часть учений? Какая-то путаница? Чья-то ошибка?

Прибывшие одеты в финскую военную форму, передвигаются на финской технике. И заявляют странное: «Мы не хотим вооруженного конфликта с Финляндией. Мы просто хотим арендовать территорию, условия аренды мы предоставим позже, мы будем хорошо обращаться с населением, но если нам окажут военное сопротивление - мы на это ответим».