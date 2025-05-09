Как эстонская полиция будет реагировать на спортивные костюмы в цветах российского флага?

Ранее 9 мая в Эстонии проводились различные публичные мероприятия, которые сейчас запрещены. Как отметила Бяренсон, эти события были связаны не только с Днем Европы, поскольку на эту же дату приходится и день памяти погибших во Второй мировой войне, который широко отмечают в России.

«Память о погибших зачастую уходила на второй план, а главными становились высказывания и настроения, направленные против независимости Эстонии, - сказала представитель PPA, подчеркнув, что в каждом подобном случае полиция обязательно учитывает обстоятельства. - Если сегодня кто-то на военное кладбище в спортивном костюме в цветах российского флага в знак поддержки, мы будем рассматривать это как нарушение».

Однако, по словам Бяренсон, со временем люди стали изобретательнее. К примеру, иногда трудно отличить цвета сербского и российского флагов на одежде. «Прошлые годы показали, что георгиевская лента уже стала обычным явлением. Каждый год у нас случаются ситуации, когда нам приходится дольше разбираться и получать новую информацию», - рассказала она.

На вопрос о том, как люди реагируют на замечания полиции, Бяренсон ответила, что все же есть те, кто прислушивается и убирает запрещенную символику. «Случаи бывают разные», - добавила руководитель Ляэне-Харьюского отделения полиции.