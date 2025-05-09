Как эстонская полиция будет реагировать на спортивные костюмы в цветах российского флага?

В эфире утреннего шоу на радио Kuku руководитель Ляэне-Харьюского отделения полиции Леа Бяренсон рассказала, что полиция не собирается мешать людям чтить память погибших во Второй мировой войне, однако будет следить за тем, чтобы запрещенная символика на мероприятиях не появлялась. По словам представителя PPA, с годами люди стали изобретательнее, поэтому теперь ношение одежды в цветах российского флага может считаться нарушением.
Ранее 9 мая в Эстонии проводились различные публичные мероприятия, которые сейчас запрещены. Как отметила Бяренсон, эти события были связаны не только с Днем Европы, поскольку на эту же дату приходится и день памяти погибших во Второй мировой войне, который широко отмечают в России.
«Память о погибших зачастую уходила на второй план, а главными становились высказывания и настроения, направленные против независимости Эстонии, - сказала представитель PPA, подчеркнув, что в каждом подобном случае полиция обязательно учитывает обстоятельства. - Если сегодня кто-то на военное кладбище в спортивном костюме в цветах российского флага в знак поддержки, мы будем рассматривать это как нарушение».
Однако, по словам Бяренсон, со временем люди стали изобретательнее. К примеру, иногда трудно отличить цвета сербского и российского флагов на одежде. «Прошлые годы показали, что георгиевская лента уже стала обычным явлением. Каждый год у нас случаются ситуации, когда нам приходится дольше разбираться и получать новую информацию», - рассказала она.
На вопрос о том, как люди реагируют на замечания полиции, Бяренсон ответила, что все же есть те, кто прислушивается и убирает запрещенную символику. «Случаи бывают разные», - добавила руководитель Ляэне-Харьюского отделения полиции.
Использование запрещенной символики считается правонарушением, и, по словам Бяренсон, если обстоятельства ясны, оформить все необходимые документы можно прямо на месте. Если же возникают вопросы, начинается разбирательство, и все детали выясняются позже. За использование запрещенной символики предусмотрен максимальный штраф в размере 2400 евро или же арест.