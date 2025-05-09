Глава МИД Велиокбритании: «Я поддерживаю Специальный трибунал для судебного преследования лидеров России»

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми отметит 9 мая в городе Львов. Высокопоставленный представитель Лондона уже заявил о трибунале для Путина и его подельников.
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми посетит сегодня Львов, чтобы выразить поддержку Украине, поскольку Великобритания объявляет о санкциях в отношении 100 судов российского теневого флота. Об этом 9 мая сообщает сайт правительства Великобритании.
Во Львове Лэмми присоединится к европейским министрам для проведения дальнейших переговоров по обеспечению справедливого и прочного мира в Украине. Вместе с представителями 37 стран глава МИД Великобритании объявит о единой и горячо поддерживаемой идее создания Специального трибунала для привлечения к ответственности виновных в преступлении агрессии против Украины.
«Великобритания ясно дала понять, что безопасность Великобритании начинается в Украине. Мы увеличиваем наши расходы на оборону на 13,4 млрд фунтов стерлингов в годовом исчислении, чтобы ответить на эти вызовы», - гласит сообщение.
«Сегодня - и каждый день - мы поддерживаем Украину. Мы выступаем за справедливый и прочный мир, за безопасную Европу, за подотчетность и правосудие. Я поддерживаю Специальный трибунал для судебного преследования лидеров России за их агрессивную войну, - сказал министр. - Мы выступаем против Путина, против его затягивания и отступления от мира, против его теневого флота нефтяных танкеров. Мы полны решимости потопить его несостоявшиеся амбиции финансировать свою незаконную войну через них - вот почему мы сегодня ввели против них самый большой пакет санкций, охватывающий 110 целей».
Лэмми призвал Россию отказаться от уловок и согласиться на безоговорочное прекращение огня.
«Те, кто сегодня стоит с Путиным в Москве, должны задуматься об уроках истории: мир восторжествует, а агрессорам никогда не позволят добиться успеха», - уверен глава МИД Великобритании.
После встречи во Львове переговорщики по Специальному трибуналу продолжат работу в Совете Европы, где следующим этапом станет завершение правовой базы и обсуждение того, как привести этот трибунал в действие.
«После создания трибунал будет дополнять активное расследование Международного уголовного суда и украинские усилия по привлечению виновных в военных преступлениях к ответственности в национальных судах», - уточняется в этом сообщении.
Разговоре о трибунале для военных преступников, продолжаются с 2022 года. Тогда МИД Франции заявил о начале работы по созданию специального трибунала по преступлениям России в Украине.
В феврале 2025 года генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе сообщил, что Специальный трибунал будет учрежден в рамках Совета Европы.
«Мы выходим уже на практическую часть. Мы видим его создание через подписание специального соглашения между Украиной и Советом Европы, ратификацией устава трибунала, формирование его уже технически, включая западных судей. Трибунал - это серьезная организация, которая будет работать не один год», - месяц назад заявил депутат Верховной Рады Украины, член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко.