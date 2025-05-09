Глава МИД Велиокбритании: «Я поддерживаю Специальный трибунал для судебного преследования лидеров России»

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми посетит сегодня Львов, чтобы выразить поддержку Украине, поскольку Великобритания объявляет о санкциях в отношении 100 судов российского теневого флота. Об этом 9 мая сообщает сайт правительства Великобритании.

Во Львове Лэмми присоединится к европейским министрам для проведения дальнейших переговоров по обеспечению справедливого и прочного мира в Украине. Вместе с представителями 37 стран глава МИД Великобритании объявит о единой и горячо поддерживаемой идее создания Специального трибунала для привлечения к ответственности виновных в преступлении агрессии против Украины.

«Великобритания ясно дала понять, что безопасность Великобритании начинается в Украине. Мы увеличиваем наши расходы на оборону на 13,4 млрд фунтов стерлингов в годовом исчислении, чтобы ответить на эти вызовы», - гласит сообщение.

«Сегодня - и каждый день - мы поддерживаем Украину. Мы выступаем за справедливый и прочный мир, за безопасную Европу, за подотчетность и правосудие. Я поддерживаю Специальный трибунал для судебного преследования лидеров России за их агрессивную войну, - сказал министр. - Мы выступаем против Путина, против его затягивания и отступления от мира, против его теневого флота нефтяных танкеров. Мы полны решимости потопить его несостоявшиеся амбиции финансировать свою незаконную войну через них - вот почему мы сегодня ввели против них самый большой пакет санкций, охватывающий 110 целей».

Лэмми призвал Россию отказаться от уловок и согласиться на безоговорочное прекращение огня.