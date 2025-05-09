«Мы называем диктатора диктатором»: Нарвский музей о новой выставке и баннере 9 мая

В Нарве, 9 мая, в замковом парке открылась выставка «Narva 54», которая является продолжением нашумевшей прошлогодней выставки «Narva 44». По словам директора Нарвского музея Марии Сморжевских-Смирновой, выставка подготовлена на деньги Капитала культуры, а ее цель - рассказать о военной судьбе Нарвы.
На открытие выставки пришло немало народу, в их числе - школьники, студенты и некоторые политики, в том числе и мэр города Катри Райк, которая поздравила всех собравшихся с Днем Европы.
Мария Сморжевских-Смирнова пояснила, что выставка является продолжением проекта «Narva 44», рассказывая о судьбе Нарвы не как об отдельной линии, а в контексте исторического опыта других городов и самой Нарвы.
«Тот факт, что выставка расположена в публичном пространстве, открытом для всех круглосуточно и круглогодично, делает эту выставку доступной для всех», - подчеркнула она. По её словам, прошлогодняя выставка «Narva 44» вызвала множество эмоций и дискуссий, что, как она считает, и должен делать музей.
Она напомнила, что та экспозиция была лишена эмоций, представляя только факты и фотографии, и новая выставка следует тому же подходу: факты из проверенных источников со всеми ссылками, включая фотодокументы.
Сморжевских-Смирнова добавила, что экспозиция включает малоизвестные архивные материалы - фотографии, планы, документы, которые неспециалисту найти непросто, продолжая знакомить нарвитян с историей их города.
Выставка открылась в День Европы, и директор пояснила, что эта традиция связана с ценностями, которые европейское общество обрело после Второй мировой войны: мир, принцип солидарности, фундаментальные свободы, демократия.
«Наша выставка - вклад в празднование этого дня. Посмотрите, сколько людей пришло - очень радостно!» - сказала она, приглашая всех знакомиться с экспозицией. Сморжевских-Смирнова отметила, что прошлогодняя выставка, хоть и демонтирована, не канула в Лету, так как её материалы доступны на сайте музея. На новой выставке есть QR-код, по которому можно посмотреть все файлы, чтобы вспомнить или впервые познакомиться с прошлой экспозицией, не обнуляя её историю, а продолжая её.
На вопрос о спорах вокруг прошлогодней выставки, связанных с финансированием и сотрудничеством с Propastop, и о том, может ли что-то в этом году вызвать негатив, директор ответила, что, как и в прошлом году, экспозиция не стремится провоцировать. Она была подготовлена исключительно на деньги Капитала культуры, за что музей очень благодарен.
Что касается Propastop, сотрудничество продолжилось и выразилось в месседже, вывешенном с первыми лучами рассвета на флаговой башне Нарвского замка. «Этот плакат с Путиным и Гитлером - наш лаконичный месседж, напоминание всем, что, несмотря на празднование мира и свободы, которые пришли в Европу после Второй мировой войны, рядом с нами уже четвёртый год идёт полномасштабная война.
Война против народа Украины, против её суверенитета и национальной идентичности», - заявила Сморжевских-Смирнова, подчёркивая, что музей называет диктатора диктатором, а военного преступника - военным преступником.
Баннер, вызвавший полярные реакции - от восторга до обвинений в переборе с Гитлером, - Сморжевских-Смирнова объяснила через российскую риторику. Она указала, что в 2022 году Россия оправдывала войну в Украине, ссылаясь на «геноцид» и «фашизм», заявляя: «Фашизм не пройдёт». При этом слово «война» было запрещено, заменено на «специальную военную операцию», чтобы поддержать миф, что Россия «никогда ни на кого не нападала».
«Путин запретил слово „война“, потому что в сознании российского тоталитарного режима настоящая, великая, священная война была тогда, во Второй мировой», - сказала директор. Она добавила, что сейчас, с благословения патриарха Кирилла, война в Украине тоже получила «священный» статус.
По её словам, терминология и образы Второй мировой десятилетиями использовались в культе войны, который из культа победы перерос в культ войны, тогда как ветераны говорили: «Чтобы это никогда больше не повторилось».
Сморжевских-Смирнова подчеркнула, что лозунги «можем повторить» и «на Берлин» привели к полномасштабной войне, начатой Путиным против суверенного государства, с военными преступлениями и преступлениями против человечности. «Наш баннер называет вещи своими именами: диктатора - диктатором, военного преступника - военным преступником», - повторила она.
На вопрос о реакции России, которая, по мнению некоторых, игнорирует баннер, директор ответила, что каждый год в Ивангороде его вырезают из фотографий с флагами Европы, Украины и Эстонии.
«Количество комментариев и сообщений, которые мне присылают, показывает, что баннер вызывает контрастную реакцию», - отметила Сморжевских-Смирнова. Она подчеркнула, что музей получает огромное количество поддержки и благодарности от нарвитян разных поколений, что вдохновляет и подтверждает, что всё не зря.
По её словам, культура не может не рефлексировать события настоящего, а исторические музеи занимаются историческими процессами, реагируя на текущий момент, так как нельзя не замечать, как переиначиваются уроки Второй мировой войны. «Мы занимаем активную позицию, будучи крепостью, которая исторически защищала эту землю и её ценности», - заключила директор.
В 2024 году Нарвский музей под руководством Марии Сморжевских-Смирновой открыл выставку «Narva 44», напомнившую, как Красная армия разрушила старый город во время Второй мировой войны. Экспозиция, размещённая на открытом воздухе, так же показала архивные фото и документы, рассказывая о бомбардировках, уничтоживших барокко Нарвы. По словам директора, выставка не обвиняла, а констатировала факты, вызвав споры среди нарвитян: одни увидели в ней правду, другие - провокацию.