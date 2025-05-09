«Мы называем диктатора диктатором»: Нарвский музей о новой выставке и баннере 9 мая

На вопрос о спорах вокруг прошлогодней выставки, связанных с финансированием и сотрудничеством с Propastop, и о том, может ли что-то в этом году вызвать негатив, директор ответила, что, как и в прошлом году, экспозиция не стремится провоцировать. Она была подготовлена исключительно на деньги Капитала культуры, за что музей очень благодарен.

Что касается Propastop, сотрудничество продолжилось и выразилось в месседже, вывешенном с первыми лучами рассвета на флаговой башне Нарвского замка. «Этот плакат с Путиным и Гитлером - наш лаконичный месседж, напоминание всем, что, несмотря на празднование мира и свободы, которые пришли в Европу после Второй мировой войны, рядом с нами уже четвёртый год идёт полномасштабная война.

Война против народа Украины, против её суверенитета и национальной идентичности», - заявила Сморжевских-Смирнова, подчёркивая, что музей называет диктатора диктатором, а военного преступника - военным преступником.

Баннер, вызвавший полярные реакции - от восторга до обвинений в переборе с Гитлером, - Сморжевских-Смирнова объяснила через российскую риторику. Она указала, что в 2022 году Россия оправдывала войну в Украине, ссылаясь на «геноцид» и «фашизм», заявляя: «Фашизм не пройдёт». При этом слово «война» было запрещено, заменено на «специальную военную операцию», чтобы поддержать миф, что Россия «никогда ни на кого не нападала».