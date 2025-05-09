Мария Сморжевских-Смирнова стала «Европейцем года»

Под ее руководством в музее проходили неоднозначные для местного сообщества выставки и акции. В частности, была организована экспозиция о бомбардировке Нарвы, а накануне 9 мая на стене Нарвского замка появился плакат с изображением военного преступника Путина. С лета 2024 года Сморжевских-Смирнова числится в розыске МВД России.

Звание «Европеец года» присуждают Представительство Европейской комиссии в Эстонии и Международное европейское движение. Оно вручается человеку или организации, внесшим вклад в продвижение европейских ценностей, повышение осведомленности жителей Эстонии о Европейском союзе, а также в укрепление видимости Эстонии в Европе.

Кандидатов на звание отобрало жюри, в состав которого вошли: директор секретариата по делам ЕС Государственной канцелярии Катрин Юханди, журналист издания Äripäev Индрек Лепик, руководитель Utilitas Eesti Роберт Китт, глава Союза общественных объединений Трийн Тоомесаар и исполняющая обязанности руководителя Представительства Еврокомиссии в Эстонии Аве Шанк-Лукас. Победителя определило народное голосование, которое проходило с 15 апреля по 5 мая.

Шанк-Лукас, поздравляя победительницу, сказала:

«Директор Нарвского музея Мария Сморжевских-Смирнова отстаивает европейские ценности и смело высказывает свою позицию по поводу агрессивной войны, развязанной Россией против Украины. Смелость, вера в себя и устремленность в будущее - именно то, что нам сейчас необходимо».

Глава Международного европейского движения Петрос Фассулас добавил:

«В современном мире особенно важно отмечать тех, чья деятельность отражает основные ценности Европы. В то время как авторитарные режимы угрожают нашим базовым правам, а подстрекатели к войне - миру, на нашем континенте есть люди, которые стоят за солидарность, равенство, единство и демократию - за те идеалы, которые отстаивает сама Европа. Присуждая звание "Европеец года", мы стремимся подчеркнуть вклад наших сограждан и вдохновить всех нас работать над тем, чтобы сделать Европейский союз более безопасным, сильным и устойчивым перед лицом нынешних вызовов».