Государство призывает проверить языковые настройки SMS-оповещений

В среду, 14 мая, в 15:00 в рамках учений Сил обороны Эстонии Siil («Ёж») впервые по всей Эстонии будет запущена комплексная система оповещения об опасности EE-ALARM. Важной частью этой системы является SMS - сообщение, основанное на геолокации, которое с апреля может рассылается людям на выбранном ими языке - эстонском, английском или русском. Государство рекомендует людям проверить свои языковые предпочтения у мобильного оператора и при необходимости их изменить.
Языковые настройки позволят быстрее и понятнее отправлять оповещения по SMS, поскольку ранее несколько языков включались в одно сообщение, что делало его длиннее и замедляло доставку.
Отправка оповещений на предпочитаемом языке необходима, так как если сообщение отправлено на языке, который получатель плохо понимает, время его реакции замедляется, что может угрожать его жизни. Это также значительно увеличивает нагрузку на государственную инфолинию 1247 и экстренный номер 112, тем самым влияет на работу оперативных служб и замедляет получение помощи.
При запуске государственного оповещения люди получат сообщения через несколько каналов: в мобильных приложениях «Ole valmis!» и «Eesti äpp», SMS - сообщением на мобильные телефоны, бегущей строкой на телеканалах Эстонского национального вещания (ERR) ETV и ETV+, на сайте err.ee и в мобильном приложении ERR Uudised. Кроме того, с этого года в 22 населенных пунктах Эстонии установлена сеть сирен, которая охватывает примерно 65% населения.
Оповещение запускается как в кризисной ситуации, так и на учениях, с возможностью получить дополнительную информацию на странице kriis.ee, по телефону государственной инфолинии 1247, а в будущем - также на сайте olevalmis.ee. Получив там информацию, можно убедиться, что пришло подлинное государственное оповещение.
Функциональность выбора языка SMS-сообщения, которое может рассылаться тем, кто находится в зоне потенциальной опасности, разработало Министерство внутренних дел при поддержке финансирования Европейского союза* в сотрудничестве с Государственным фондом инфокоммуникаций (RIKS), мобильными операторами Эстонии Elisa Eesti, Tele2 и Telia, а также Levira AS.
Языковые предпочтения определяются на основе данных оператора и чаще всего уже выбраны согласно договору. Проблемы могут возникнуть с номерами работодателя, особенно если они не привязаны к пользователю. Хотя языковые предпочтения можно изменить в любое время, разумнее сделать выбор как можно быстрее.
Инструкции мобильных операторов:
*Проект № 101142959 Public warning messages in preferred language софинансируется за счет прямой поддержки Европейской комиссии (UCPM Project Grants)
Зона покрытия SMS в Эстонии
Что конкретно произойдет 14 мая?
- В первой половине дня будет предварительное оповещение, которое предупредит, что в 15:00 начнется тест системы оповещения, в ходе которого будет отправлено тестовое сообщение по каналам оповещения и запущены сирены в 22 населенных пунктах Эстонии.
- Всем мобильным телефонам в Эстонии будет отправлено тестовое SMS-сообщение. Сообщения, отправляемые в ходе учения, будут содержать только информацию о том, что это тестовые сообщения системы оповещения.
- Отправителем сообщения будет EE-ALARM для владельцев эстонских SIM-карт, а для иностранных SIM-карт - номер +372 5950 0000. Сообщение также будет содержать ссылку для обратной связи.
- Тестовое сообщение системы оповещения будет отправлено людям также через мобильные приложения «Ole valmis!» и «Eesti äpp».
- На телеканалах ETV и ETV+ появится бегущая строка с тестовым оповещением. На сайте ERR и в мобильном приложении ERR uudised появится бегущая строка с тестовым сообщением системы оповещения.
- Одновременно с отправкой сообщений в 15:00 в 22 населенных пунктах Эстонии будет запущена сеть сирен. Звук сирены состоит из одноминутного сигнала с нарастающим и убывающим тоном, который повторяется не менее трех раз с 30-секундными паузами. Общая продолжительность звука сирен около четырех минут. Звук сирены можно послушать здесь: https://www.olevalmis.ee/ohuteavitus-ehk-ee-alarm
Как подготовиться к 14 мая?
- В день теста системы оповещения ничего дополнительно делать не нужно, живите обычной жизнью. Еще раз проинформируйте близких, особенно детей и пожилых членов семьи, что будет тестирование, и реальной угрозы нет.
- Скачайте на телефон мобильные приложения Ole valmis! и/или «Eesti äpp». Убедитесь, что вы разрешили приложению отправлять вам уведомления. При необходимости помогите настроить телефон близким.
- Проверьте в самообслуживании мобильного оператора языковые предпочтения. Государство отправит оповещение на трёх языках. Если вы заранее указали предпочитаемый язык, получите уведомление только на этом языке. Инструкции по изменению языковых настроек доступны на сайте каждого мобильного оператора.
- Помогите распространить информацию и узнайте, знают ли семья, близкие, коллеги и одноклассники о запуске системы оповещения и подготовились ли они к этому.
- Ознакомьтесь с инструкциями по подготовке к кризисам на сайте www.olevalmis.ee или в одноименном приложении «Ole valmis!».