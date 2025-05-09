Государство призывает проверить языковые настройки SMS-оповещений

Языковые настройки позволят быстрее и понятнее отправлять оповещения по SMS, поскольку ранее несколько языков включались в одно сообщение, что делало его длиннее и замедляло доставку.

Отправка оповещений на предпочитаемом языке необходима, так как если сообщение отправлено на языке, который получатель плохо понимает, время его реакции замедляется, что может угрожать его жизни. Это также значительно увеличивает нагрузку на государственную инфолинию 1247 и экстренный номер 112, тем самым влияет на работу оперативных служб и замедляет получение помощи.

При запуске государственного оповещения люди получат сообщения через несколько каналов: в мобильных приложениях «Ole valmis!» и «Eesti äpp», SMS - сообщением на мобильные телефоны, бегущей строкой на телеканалах Эстонского национального вещания (ERR) ETV и ETV+, на сайте err.ee и в мобильном приложении ERR Uudised. Кроме того, с этого года в 22 населенных пунктах Эстонии установлена сеть сирен, которая охватывает примерно 65% населения.

Оповещение запускается как в кризисной ситуации, так и на учениях, с возможностью получить дополнительную информацию на странице kriis.ee, по телефону государственной инфолинии 1247, а в будущем - также на сайте olevalmis.ee. Получив там информацию, можно убедиться, что пришло подлинное государственное оповещение.