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Фото Граждане Эстонии возглавили шествие «Бессмертного полка» в Ивангороде, утверждают власти РФ. Это фейк

Шествие в Ивангороде, 9 мая 2025 года, Россия.
Шествие в Ивангороде, 9 мая 2025 года, Россия. Фото: 47channel.ru

Российские средства массовой информации и чиновники утверждают, что сегодняшнее шествие «Бессмертного полка» в Ивангороде напротив Нарвы возглавили «граждане Эстонии». Rus.Postimees узнал эти лица.

«На шествие "Бессмертного полка" в Ивангороде пришли не только местные жители, но и гости из соседней Эстонии. С портретами своих родных - участников Великой Отечественной войны - они возглавили колонну, демонстрируя, что память о Победе не знает границ и по-прежнему объединяет людей», - сообщил в пятницу сайт правительства Ленинградской области.

Сообщение на сайте правительства Ленинградской области РФ, 9 мая 2025 года.
Сообщение на сайте правительства Ленинградской области РФ, 9 мая 2025 года. Фото: lenobl.ru
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