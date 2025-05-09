Фото Граждане Эстонии возглавили шествие «Бессмертного полка» в Ивангороде, утверждают власти РФ. Это фейк

«На шествие "Бессмертного полка" в Ивангороде пришли не только местные жители, но и гости из соседней Эстонии. С портретами своих родных - участников Великой Отечественной войны - они возглавили колонну, демонстрируя, что память о Победе не знает границ и по-прежнему объединяет людей», - сообщил в пятницу сайт правительства Ленинградской области.