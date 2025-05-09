Отть Тянак пошутил над собой

Через неделю серия WRC продолжится пятым этапом в Португалии, где Тянак надеется вернуться в борьбу за призовые места. Однако перед этим пилоты Hyundai еще раз вспомнили неприятный опыт на Канарах, где им пришлось смириться с неудачей.

Пилоты Toyota заняли все четыре первых места, а лучшим из команды Hyundai стал занявший пятую строчку Адриен Фурмо. Тянак финишировал шестым - это его худший результат в сезоне. Седьмым стал действующий чемпион мира Тьерри Невилль, который также выступает за Hyundai.

На этой неделе в соцсетях появилось фото, на котором Тянак играет в популярную карточную игру UNO. Он тянет карту с надписью: «Повтори ралли на Канарах или возьми 25 карт».

К посту добавили подпись: «В Португалии все сложится лучше». В карточной игре UNO побеждает тот, кто первым избавится от всех своих карт, поэтому взять 25 карт - очень суровое наказание. Таким образом, в шутливой форме Тянаку предложили выбор: снова проехать неудачное ралли на Канарах или взять 25 карт.

На следующей неделе у Тянака и Hyundai будет шанс исправить ошибки — впереди гравийное ралли Португалии, где Тянак стартует в первый день пятым. Это может стать его преимуществом.