Отть Тянак пошутил над собой

Раллист Отть Тянак занял шестое место на прошедшем этапе чемпионата мира по автоспорту на Канарских островах - это его худший результат в нынешнем сезоне. После неудачного выступления команда Hyundai и сам Тянак не упустили возможности пошутить над собой.
Через неделю серия WRC продолжится пятым этапом в Португалии, где Тянак надеется вернуться в борьбу за призовые места. Однако перед этим пилоты Hyundai еще раз вспомнили неприятный опыт на Канарах, где им пришлось смириться с неудачей.
Пилоты Toyota заняли все четыре первых места, а лучшим из команды Hyundai стал занявший пятую строчку Адриен Фурмо. Тянак финишировал шестым - это его худший результат в сезоне. Седьмым стал действующий чемпион мира Тьерри Невилль, который также выступает за Hyundai.
На этой неделе в соцсетях появилось фото, на котором Тянак играет в популярную карточную игру UNO. Он тянет карту с надписью: «Повтори ралли на Канарах или возьми 25 карт».
К посту добавили подпись: «В Португалии все сложится лучше». В карточной игре UNO побеждает тот, кто первым избавится от всех своих карт, поэтому взять 25 карт - очень суровое наказание. Таким образом, в шутливой форме Тянаку предложили выбор: снова проехать неудачное ралли на Канарах или взять 25 карт.
На следующей неделе у Тянака и Hyundai будет шанс исправить ошибки — впереди гравийное ралли Португалии, где Тянак стартует в первый день пятым. Это может стать его преимуществом.
Лидером общего зачета среди гонщиков является Элфин Эванс, который уверенно идет вперед, одержав в этом сезоне две победы на этапах (у него 109 очков). На втором месте его напарник Калле Рованперя (66 очков). Далее идут действующий чемпион мира Тьерри Невилль (Hyundai, 59 очков), Себастьен Ожье (58) и Тянак (57).