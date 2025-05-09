Государственный суд разъяснил порядок возмещения ущерба, причиненного объектом отдельной квартирной собственности

В суд обратился страхователь (далее - заявитель - прим. ред.), который потребовал возмещения ущерба от собственника квартиры, в которой протекла межкомнатная водопроводная труба. В результате произошла авария, повлекшая затопление и повреждение квартиры соседа снизу.

Заявитель компенсировал причиненный ущерб пострадавшему, после чего предъявил требование о возмещении убытков хозяину квартиры, в которой произошла протечка (далее – заинтересованное лицо - прим.ред.). Последний же считал, что требование должно быть адресовано квартирному товариществу, поскольку труба, из которой произошла утечка, находится внутри стены, являющейся объектом совместной собственности, а сам владелец квартиры не имел возможности контролировать состояние трубы.

Заявитель настаивал, что возникший ущерб был вызван именно объектом квартирной собственности заинтересованного лица, а не частью совместной собственности. Поэтому, по мнению автора иска, ответственность за компенсацию ущерба должен нести непосредственно сам владелец квартиры, а не квартирное товарищество. Кроме того, заявитель утверждал, что владелец квартиры нарушил свою обязанность по надлежащему содержанию квартирной собственности.

Суды первой и второй инстанций отклонили требование заявителя. Государственный суд также оставил кассационную жалобу заявителя без удовлетворения. В своем разъяснении суд высшей инстанции отметил: даже если убытки исходят из объекта отдельной собственности, владелец отвечает только в случае нарушения своих обязанностей.