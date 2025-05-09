Государственный суд разъяснил порядок возмещения ущерба, причиненного объектом отдельной квартирной собственности

В сегодняшнем постановлении Государственный суд разъяснил, в каких случаях можно требовать возмещения ущерба от владельца квартиры, если ущерб нанесен другой квартирной собственности. Также был сделан акцент на разграничении объектов, входящих в отдельную и совместную собственность, и уточнено, когда за ущерб отвечает владелец другой квартиры, а когда - квартирное товарищество.
В суд обратился страхователь (далее - заявитель - прим. ред.), который потребовал возмещения ущерба от собственника квартиры, в которой протекла межкомнатная водопроводная труба. В результате произошла авария, повлекшая затопление и повреждение квартиры соседа снизу.
Заявитель компенсировал причиненный ущерб пострадавшему, после чего предъявил требование о возмещении убытков хозяину квартиры, в которой произошла протечка (далее – заинтересованное лицо - прим.ред.). Последний же считал, что требование должно быть адресовано квартирному товариществу, поскольку труба, из которой произошла утечка, находится внутри стены, являющейся объектом совместной собственности, а сам владелец квартиры не имел возможности контролировать состояние трубы.
Заявитель настаивал, что возникший ущерб был вызван именно объектом квартирной собственности заинтересованного лица, а не частью совместной собственности. Поэтому, по мнению автора иска, ответственность за компенсацию ущерба должен нести непосредственно сам владелец квартиры, а не квартирное товарищество. Кроме того, заявитель утверждал, что владелец квартиры нарушил свою обязанность по надлежащему содержанию квартирной собственности.
Суды первой и второй инстанций отклонили требование заявителя. Государственный суд также оставил кассационную жалобу заявителя без удовлетворения. В своем разъяснении суд высшей инстанции отметил: даже если убытки исходят из объекта отдельной собственности, владелец отвечает только в случае нарушения своих обязанностей.
Другими словами, ущерб не должен быть случайным - он должен быть вызван действиями или бездействием владельца. В рассматриваемой ситуации нижестоящие суды установили, что протечка произошла из-за строительного дефекта, а не по вине владельца, поэтому требование было правомерно отклонено.
Государственный суд указал: в подобных случаях не исключено предъявление требований о возмещении ущерба к третьим лицам – на основании внедоговорной ответственности, либо по институту договора в пользу третьего лица. Если у собственника пострадавшей квартиры нет ни договорного, ни внедоговорного основания для требования о возмещении ущерба с виновного, возможно, что последний несет ответственность за ущерб в связи с нарушением договора с другим лицом. Например, с владельцем другой квартиры.
Госсуд уточнил: к объекту отдельной собственности относятся те части инженерных систем, которые обслуживают только одну квартиру и могут быть демонтированы без ущерба для других квартир или объектов в совместной собственности.
Примером может служить канализационная труба, предназначенная исключительно для отведения сточных вод только из одной квартиры. В числе объектов отдельной собственности могут быть и внутренние перегородки, если их удаление не затрагивает интересы других владельцев.