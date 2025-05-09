«Перемирия нет»: что говорят украинские солдаты и мирные жители о российском прекращении огня

Светлана, переехавшая в Доброполье из Покровска, слышит раздающиеся взрывы на окраине города. Фото: BBC

Президент Украины Владимир Зеленский отверг одностороннее трехдневное прекращение огня, предложенное Россией. Вместо этого он призвал к более длительному 30-дневному перемирию, как предложили США, и это предложение вновь повторил президент страны Дональд Трамп на своей социальной платформе Truth Social в четверг вечером.

Трамп даже пригрозил, что Вашингтон и его партнеры введут дополнительные санкции, если перемирие не будет соблюдаться.

В то время как война на истощение продолжается и каждая сторона пытается измотать другую, я спросила 26-летнего солдата Макса, как он относится к глобальным дипломатическим усилиям, направленным на прекращение огня.

«Когда ты здесь, ты не думаешь о таких вещах. У вас должно быть «туннельное видение». Нельзя позволять эмоциям диктовать вам действия. Вы ждете команды и действуете, а если команды нет, то находите способ провести время. Но вы не позволяете подобным мыслям проникать к вам в разум», - сказал он.

От артиллерийской позиции мы едем на север, в город Доброполье, который находится примерно в 20 км от российских позиций. В городе по-прежнему живут тысячи людей, среди них много тех, кто был вынужден переехать сюда, потому что их родные города стали слишком опасными для жизни.

Поврежденный панельный дом. Фото: BBC