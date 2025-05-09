Интерес жителей Эстонии к испанской недвижимости охладел. Интерес вызывает другая страна

Покупка дома в Испании, куда можно было сбежать от нашей зимы, была мечтой многих жителей Эстонии. Это было так еще пару лет назад. Руководитель сферы жилищных кредитов Luminor Хелина Кикас объясняет, почему интерес к покупке недвижимости в Испании ослабевает, и на какую страну люди стали обращать внимание теперь.
«Мы видим, что жители нашей страны покупают недвижимость за границей чаще всего на южном побережье Испании, а также в Финляндии», - говорит Кикас.
«Сейчас цены в Испании выросли, и местные жители уже испытывают проблемы, поскольку для значительной части из них недвижимость стала недоступной. И хотя некоторые наши соотечественники по-прежнему считают цены на испанское жилье приемлемыми, ажиотаж, который наблюдался еще пару лет назад, сходит на нет», – добавила она.
Хелина Кикас пояснила, что если до недавнего времени Испания выделялась выгодным уровнем цен, то сегодня ценовой разрыв с Таллинном значительно сократился. Средняя цена квадратного метра квартир на южном побережье Испании сейчас составляет около 3000 евро, что соответствует среднему уровню цен в Таллинне.
В то время как цена квадратного метра недвижимости на юге Испании в прошлом году выросла на 10-15% в зависимости от региона, рост в Таллинне был более скромным – около четырех процентов.
«Если раньше среди наших покупателей жилья за рубежом с большим отрывом лидировала Испания, то за последний год ее место заняла Португалия», - сказала Кикас.
Она отметила, что темпы роста цен на жилье на юге Португалии остаются на одном уровне с Испанией, однако португальские цены на квартиры пока несколько выше, чем в Испании и Таллинне, и составляют от 3000 до 4000 евро за квадратный метр в зависимости от района.
«В то же время рост цен заставил покупателей переоценить свои предпочтения. Если Испания уже много лет является излюбленным местом отдыха для жителей Эстонии, то Португалия, несмотря на более дорогую недвижимость, предлагает выбор более современных решений и возможность открыть для себя регион, которому уделялось меньше внимания», - добавила Кикас.
Руководитель сферы жилищных кредитов Luminor отметила, что жители Эстонии, покупающие недвижимость в Южной Европе, как правило, имеют средний возраст, достаток выше среднего и часто путешествуют.
«Для такого покупателя важны качество среды проживания, достаточно хорошее сообщение с Эстонией, а также сохранение или увеличение стоимости недвижимости», - сказала она.
По словам Хелины Кикас, для многих является сюрпризом, что для покупки жилья в Южной Европе не обязательно брать кредит в банке страны, где находится недвижимость.
«Luminor финансирует покупку недвижимости также за рубежом, в том числе в Южной Европе. Это возможно с помощью такого инструмента как "кредит-идея". Процентная ставка по этому кредиту не сильно отличается от процентной ставки по жилищному кредиту. Однако необходимо учитывать, что залогом по кредиту должна являться недвижимость, находящаяся в Эстонии», - пояснила она.