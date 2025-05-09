Интерес жителей Эстонии к испанской недвижимости охладел. Интерес вызывает другая страна

«Мы видим, что жители нашей страны покупают недвижимость за границей чаще всего на южном побережье Испании, а также в Финляндии», - говорит Кикас.

«Сейчас цены в Испании выросли, и местные жители уже испытывают проблемы, поскольку для значительной части из них недвижимость стала недоступной. И хотя некоторые наши соотечественники по-прежнему считают цены на испанское жилье приемлемыми, ажиотаж, который наблюдался еще пару лет назад, сходит на нет», – добавила она.

Хелина Кикас пояснила, что если до недавнего времени Испания выделялась выгодным уровнем цен, то сегодня ценовой разрыв с Таллинном значительно сократился. Средняя цена квадратного метра квартир на южном побережье Испании сейчас составляет около 3000 евро, что соответствует среднему уровню цен в Таллинне.

В то время как цена квадратного метра недвижимости на юге Испании в прошлом году выросла на 10-15% в зависимости от региона, рост в Таллинне был более скромным – около четырех процентов.

«Если раньше среди наших покупателей жилья за рубежом с большим отрывом лидировала Испания, то за последний год ее место заняла Португалия», - сказала Кикас.