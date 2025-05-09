Возложение цветов в Таллинне

Люди начали приходить на Таллиннское военное кладбище утром. Горожане подходили к памятнику, тихо клали цветы к подножью Бронзового солдата и уходили.

В течение дня полиция задержала в районе кладбища нескольких нарушителей.

Путлер на стене замка

С самого раннего утра на Нарвском замке висит плакат с надписью «Putler War Criminal» (Путлер военный преступник), обращенный в сторону России.

На российском берегу весь день готовились к идеологизированному концерту. Ранее на замок также повесили флаги Эстонии, ЕС, Нарвы и Украины.

День Европы пришел в Нарву

На Ратушной площади в Нарве отмечают День Европы – праздник свободы, а также мира и солидарности между европейскими народами, которые входят в Европейский союз.

Среди артистов, которые выступают сегодня в Нарве, горячо любимая многими Анне Вески.



В столице День Европы отмечают с размахом

На площади Вабадузе в Таллинне широко отмечают День Европы. Кроме концерта, дискуссий и викторин, все желающие смогли пройти ориентирование по посольствам стран ЕС.

По случаю праздника свои ворота открыл и Дом Стенбока – резиденция правительства Эстонии. Главная идея праздника – вспомнить, что свободу, сотрудничество и солидарность демократических стран Европы нужно ценить.



Российский концерт

Начиная с 2023 года российские власти организуют на ивангородском берегу реки Нарвы идеологизированный концерт, где звучат военная музыка и речи, демонстрируется советская символика.

Некоторые жители Нарвы приходят на променад, чтобы посмотреть, что происходит по ту сторону границы.

Возложение цветов в Нарве

Многие нарвитяне пришли сегодня к монументу павшим во Второй мировой войне, чтобы почтить память погибших.

На памятнике нет советской символики и это единственный монумент с таким значением в городе. Возложение цветов проходит стихийно и без нарушений правопорядка.

Возложение цветов в других городах Ида-Вирумаа