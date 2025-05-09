«Маяк, освещающий темные ночи мира»: что сказал новый папа Лев XIV в своей первой проповеди

По словам экспертов, из первой проповеди нового папы обычно можно получить представление о главном направлении его предстоящего понтификата, как он его задумал.

Месса в Сикстинской капелле Фото: EPA

Одним из самых ярких моментов мессы стали слова папы о том, что церковь может стать маяком «посреди темных ночей этого мира».

«В особом смысле Бог призвал меня через ваше избрание стать преемником Князя Апостолов и доверил мне это сокровище, чтобы с его помощью я мог быть его верным администратором ради всего мистического тела Церкви. Он сделал это для того, чтобы она [церковь] в еще более полной мере стала городом, стоящим на холме, ковчегом спасения, плывущим по водам истории, и маяком, освещающим темные ночи этого мира», — сказал папа.

Уроженец Чикаго Лев XIV большую часть проповеди произнес на итальянском языке.

Папа Лев XIV Фото: Reuters

Напутствие кардиналам

Кардиналы на мессе в Сикстинской капелле Фото: Reuters

Обращаясь к кардиналам, собравшимся на мессу, папа Лев XIV поблагодарил их за то, что они возложили на него миссию руководства Церковью.

«Я знаю, что могу положиться на каждого из вас, что вы пойдете со мной в нашем церковном единстве, в нашей миссии, как сообщества друзей Иисуса, возвещать благую весть, возвещать Евангелие», — сказал он.

Папа заявил, что церковь должна больше работать там, где наблюдается «недостаток веры».