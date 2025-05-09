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Кая Каллас и Дмитрий Песков говорят о трибунале над Путиным

Обновлено 9 мая 2025, 16:49
Лидеры ЕС и Украины во Львове во время подписания документа о поддержке создания Специального трибунала для военных преступников, ответственных за войну в Украину, 9 мая 2025 года.
Лидеры ЕС и Украины во Львове во время подписания документа о поддержке создания Специального трибунала для военных преступников, ответственных за войну в Украину, 9 мая 2025 года. Фото: Reuters / Scanpix

Лидеры 20 из 27 стран ЕС поддержали создание трибунала для военных преступников, ответственных за агрессивную войну в Украине. Ситуацию комментирует и глава евродипломатии, и пресс-секретарь Путина.

​«Каждый момент военной агрессии России задокументирован. Это не оставляет места для сомнений. И нет места для безнаказанности. Сегодня мы делаем решительный шаг к справедливости, соглашаясь создать Специальный трибунал, чтобы гарантировать: виновные в агрессии против Украины будут привлечены к ответственности», - заявила верховный представитель ЕС по международным делам и политике безопасности Кая Каллас после подписания соответствующего документа с лидерами ЕС во время визита в Украину.

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