Стубб: в идеале перемирие в Украине может быть достигнуто в выходные

​Стубб отметил, что в идеальном случае перемирие в Украине могло бы быть объявлено уже на выходных.

Он добавил, что необходимо принудить Россию к заключению устойчиого мира.

«Мы должны быть реалистами. Даже если перемирие будет объявлено, Россия, вероятно, нарушит его. Сейчас важно понять, что делать дальше. Различные пакеты санкций уже обсуждаются», - сказал он.

Стубб сообщил, что коалиция стран, поддерживающих Украину, планирует 10 мая провести видеоконференцию. На встрече, по его словам, будут обсуждать введение санкций против России, если она не согласится на 30-дневное прекращение огня.