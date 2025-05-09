Стубб: в идеале перемирие в Украине может быть достигнуто в выходные

Президент Александер Стубб выражает осторожный оптимизм в отношении того, что Украина и Россия смогут договориться о прекращении огня в ближайшее время. Президент заявил об этом на пресс-конференции, организованной в рамках встречи группы оборонного сотрудничества JEF, пишет yle.
Стубб отметил, что в идеальном случае перемирие в Украине могло бы быть объявлено уже на выходных.
Он добавил, что необходимо принудить Россию к заключению устойчиого мира.
«Мы должны быть реалистами. Даже если перемирие будет объявлено, Россия, вероятно, нарушит его. Сейчас важно понять, что делать дальше. Различные пакеты санкций уже обсуждаются», - сказал он.
Стубб сообщил, что коалиция стран, поддерживающих Украину, планирует 10 мая провести видеоконференцию. На встрече, по его словам, будут обсуждать введение санкций против России, если она не согласится на 30-дневное прекращение огня.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Украина станет организатором завтрашней видеоконференции коалиции желающих.