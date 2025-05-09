Полиция действует в усиленном режиме: более 30 нарушений порядка Таллинне и Нарве

По словам Бяренсон, нарушениям уделяется внимание как в городской среде, так и в интернете.

«Поддержка агрессии России, а также публичные собрания и использование соответствующей символики запрещены. Георгиевскую ленту, пятиконечную звезду и аналогичную символику нельзя использовать ни в общественных местах, ни в сети. Запрещены также собрания, на которых используется символика страны-агрессора или разжигается вражда», - напоминает она.

Это значит, что не допускаются шествия, массовые сборы и публичные выступления, пропагандирующие войну и оправдывающие с помощью символов, слов или поступков военные преступления режима Путина в Украине.

Также действует запрет на распитие алкоголя в общественных местах, поскольку такие случаи могут привести к другим нарушениям и конфликтам. Полиция будет реагировать на подобные факты.

В Таллинне начато шесть производств, связанных с использованием запрещенной символики.

«У памятника Бронзовому солдату были люди с запрещенной символикой и звучала громкая военная музыка России. В Ида-Вирумаа зафиксировано 14 подобных случаев: выявлены люди с георгиевскими лентами, флагом России и в форме Красной армии, а также наклейки с символикой российской армии на автомобилях», - сообщает Бяренсон.

У Бронзового солдата в Таллинне был задержан и в отношении него начато производство мужчина в состоянии алкогольного опьянения, который мочился в общественном месте. У другого человека полицейские нашли небольшое количество наркотиков.