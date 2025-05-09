Полиция действует в усиленном режиме: более 30 нарушений порядка Таллинне и Нарве

Полиция 9 мая работает в Таллинне и Нарве в усиленном режиме, чтобы обеспечить общественный порядок и предотвратить правонарушения. По состоянию на 16:00 полицией было начато более 30 производств, информирует глава Ляэне-Харьюского отделения полиции Леа Бяренсон.
По словам Бяренсон, нарушениям уделяется внимание как в городской среде, так и в интернете.
«Поддержка агрессии России, а также публичные собрания и использование соответствующей символики запрещены. Георгиевскую ленту, пятиконечную звезду и аналогичную символику нельзя использовать ни в общественных местах, ни в сети. Запрещены также собрания, на которых используется символика страны-агрессора или разжигается вражда», - напоминает она.
Это значит, что не допускаются шествия, массовые сборы и публичные выступления, пропагандирующие войну и оправдывающие с помощью символов, слов или поступков военные преступления режима Путина в Украине.
Также действует запрет на распитие алкоголя в общественных местах, поскольку такие случаи могут привести к другим нарушениям и конфликтам. Полиция будет реагировать на подобные факты.
В Таллинне начато шесть производств, связанных с использованием запрещенной символики.
«У памятника Бронзовому солдату были люди с запрещенной символикой и звучала громкая военная музыка России. В Ида-Вирумаа зафиксировано 14 подобных случаев: выявлены люди с георгиевскими лентами, флагом России и в форме Красной армии, а также наклейки с символикой российской армии на автомобилях», - сообщает Бяренсон.
У Бронзового солдата в Таллинне был задержан и в отношении него начато производство мужчина в состоянии алкогольного опьянения, который мочился в общественном месте. У другого человека полицейские нашли небольшое количество наркотиков.
В Нарве полиция возбудила десять дел по фактам нарушения общественного порядка, связанных с употреблением алкоголя в общественных местах.
В Таллинне на перекрестке улиц Вазе и Хыбеда был задержан 45-летний местный житей, управлявший дроном. Ввиду запрета на полеты дронов устройство было изъято и возбуждено производство.
8 мая вечером полиция в Кохтла-Ярве заметила автомобиль с георгиевской лентой и лентой в цветах российского флага на антенне. Полиция начала разбирательство,
Водитель снял ленты, однако спустя пару часов вновь повесил их и отказался убирать. Также он оскорбил сотрудников полиции, в связи с чем возбуждено отдельное дело по факту оскорбления должностных лиц.
Другие происшествия в Таллинне
С другой стороны военного кладбища у стадиона «Калев» был замечен летающий дрон. Как выяснили полицейские, им снимали футбольную тренировку. С учетом действующего запрета стражи порядка напомнили о введенных ограничениях и попросили прекратить полеты.
У Бронзового солдата от зажженной свечи загорелась российская лента на венке, принесенном посольством России. Пламя быстро потушили, никто не пострадал.
Там же задержали 35-летнего местного жителя в состоянии алкогольного опьянения, в его сумке нашли макет пистолета с пластиковыми шариками и складной нож. Все предметы изъяты.
Полиция не препятствует чествованию памяти погибших: люди могут прийти на кладбище, поклониться, положить цветы и помянуть павших.
Однако это должно происходить достойно - без запрещенных символов, которые могут нарушить закон или задеть окружающих, подчеркивает Леа Бяренсон.